So ein Jubiläum kommt selten vor: Seit 70 Jahren ist Lydia Reichle, geborene Waldvogel, Mitglied im Kirchenchor. 37 Jahre davon singt die geborene Kippenhausenerin im Altheimer Kirchenensemble unter Leitung von Rolf Schwab. Seither hat sie nur einmal gefehlt in all der Zeit. Das zeigt ein Blick auf die Liste der Probenbesuche, die Reichles Schwiegertochter Maria führt.

"Komme aus einer Familie, in der viel gesungen wurde"

Die 82-jährige Jubilarin unterstreicht: „Die Gesangsproben sind mir sehr wichtig.“ Spaß an Musik hat sie schon, so lange sie denken kann. „Ich komme aus einer Familie, in der viel gesungen wurde.“ So kam sie als Zwölfjährige zum Kirchenchor. Ihre Mutter und ihre Schwestern waren ebenfalls Mitglieder, die Brüder waren im Musikverein aktiv.

Beim Singen ging die Arbeit auf dem Hof leichter von der Hand

Bei der gemeinsamen Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb kam das Singen nie zu kurz. „Wir haben als Kinder fest schaffen müssen und Gesang war für uns eine Erholung“, erzählt Lydia Reichle. So sei die schwere Arbeit damals leichter von der Hand gegangen. In ihrer Jugend habe man kaum Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung gehabt. „Wir hatten keinen Fernseher und die wenigsten besaßen ein Radio.“ Da kamen abendliche Gesangsrunden, vom Schwager mit dem Akkordeon begleitet, zur Unterhaltung gerade Recht.

Früher deutlich mehr Auftritte in der Kirche

Einmal wöchentlich ging es zur Chorprobe, an den Sonn- und Feiertagen standen Einsätze in der Kirche an. „Überhaupt mussten wir früher viel öfter in der Kirche singen“, sagt die Seniorin. Als Beispiel nennt sie die Auftritte an Ostern. Fünf Tage lang, von Gründonnerstag bis Ostermontag, habe der Chor je morgens und abends die Messen mit Gesang begleitet.

Am liebsten sind ihr Marienlieder

Heute kommt das nicht mehr so oft vor. Hauptsächlich an den Hochfesten sind die 39 Sänger des St.-Pankratius-Chors noch im Einsatz. Auch das Repertoire hat sich nach Aussage von Reichle gewandelt. War das Liedgut zu ihren Anfangszeiten noch in lateinischer Sprache und ausschließlich auf religiöse Lieder beschränkt, gehören heute weltliche Lieder durchaus dazu. 120 Stücke hat die Chorgemeinschaft mittlerweile einstudiert. Sie selbst singt „eigentlich alles gern“, erzählt Lydia Reichle, am allerliebsten sind ihr aber Marienlieder.

Beim Aufwärmen der Stimme ist sie gern dabei

„Eingesungen haben wir uns früher auch nicht“, erzählt Reichle. Das von ihrem Chorleiter eingeführte Aufwärmen der Stimme macht sie aber mit Elan mit. Es leuchtet der passionierten Sängerin ein, dass die Stimmbänder genauso trainiert werden müssen wie die Muskeln der Fußballer, bevor sie aufs Feld laufen.

Lydia Reichle schätzt die Gemeinschaft im Chor

Im Anschluss an die Proben steht oft ein gemütliches Beisammensein. Dieses gute Miteinander ist es, was Reichle neben dem Gesang besonders gefällt. „Kameradschaft wird bei uns ganz groß geschrieben“, schwärmt sie. Fest macht sie die Harmonie in der Gruppe zum Beispiel am gemeinsamen Feiern von Geburtstagen der Mitglieder oder an Ausflügen auch über mehrere Tage.

Ganz besonders begeistert erinnert sich Reichle an gemeinsame Fahrten nach Frankreich zur Stiftungsgründerin des Tüftlermuseums oder zur Partnergemeinde Frick in der Schweiz.

Das jüngste Mitglied ist 19, das älteste 85 Jahre

Dabei spielt ihrer Meinung nach das Alter keine Rolle. Das jüngste Chormitglied ist 19, der älteste Sänger 85 Jahre alt. Viele sind nicht ganz so lange wie Reichle dabei, aber schon lange, zum Beispiel die Vorsitzende Margot Weigelt, die 55 Jahre mitsingt. Die Konfession spielt im Altheimer Kirchenchor keine Rolle: „Wir nehmen alle, die kommen“, unterstreicht der musikalische Leiter.

Auf einen Kaffee mit selbst gebackenem Kuchen

Ihre Chorkollegen besucht Lydia Reichle gern auch einmal auf einen Nachmittagskaffee außerhalb des Chorgeschehens. Dann bringt sie einen ihrer selbst gebackenen Kuchen mit. Auch sonst ist die Jubilarin trotz ihres Alters noch sehr „schaffig" unterwegs, wie ihre Schwiegertochter erklärt.

Ihren Gemüsegarten bewirtschaftet sie allein

Nüsse aus der Schale lösen oder Socken stricken sind demnach für die Schwiegermutter nur leichte Abendbeschäftigungen. „Untertags geht es in den eigenen Gemüsegarten, den sie noch ganz allein bewirtschaftet.“ Bis zu ihrem 70. Geburtstag bediente Lydia Reichle noch im Überlinger "Waldhorn" und beim Altheimer Blütenfest. Das Singen im Chor will sie gern noch lange beibehalten.

Zur Person

Lydia Reichle kam 1937 zur Welt und wuchs in Kippenhausen auf. Dort hatten ihre Eltern einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Kühen, Schweinen, Erdbeeren, Hopfen und Reben. Reichle arbeitete außer in der Landwirtschaft auch bei der Salemer Firma Schiesser als Näherin. Sehr gern bediente sie im Überlinger Gasthof "Waldhorn" und bei Festen wie dem Altheimer Blütenfest. Gesang ist ihre große Leidenschaft, ihr Lieblingslied ist das Ave Maria „Die kleine Bergkirche“. Seit 1949 ist sie in Kirchenchören aktiv. Die vergangenen 37 Jahre singt sie unter der Leitung von Rolf Schwab im Altheimer Kirchenchor.