Dorffeste gibt es im Sommer viele. Selten finden sie aber in einem bei der Online-Versteigerungsplattform Ebay erstandenen Zirkuszelt statt, wie das Fest der Leustettener Dorfgemeinschaft. Am Wochenende, 13. und 14. Juli steigt das zweitägige Fest am Ortseingang im Wiesnried beim Elfengrund. Der Name der Örtlichkeit sagt schon etwas aus über die Lage des idyllischen Festplatzes mit großer Wiesenfläche inklusive Bolz- und Grillplatz sowie direkter Anbindung an den Radweg.

Organisator schon als Kind Gast beim Fest

„Hier können die Kinder frei umherlaufen und spielen“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Christoph Maier aus eigener Erfahrung. Schon als Kind war der 37-Jährige beim Dorffest gern dabei. Heute ist er mit dem Vorsitzenden Boris Czymmeck für das Wiesnfest verantwortlich. Warum sich die beiden jungen Männer und weitere neun Mitglieder ins Zeug legen, darauf haben sie sofort eine Antwort parat: „Bei uns in Leustetten wird Zusammenhalt und Dorfleben großgeschrieben.“

Helfer werden per „Haustürwerbung“ angeworben

Gleichwohl wissen beiden, dass sie ohne die zusätzlichen 60 Unterstützer aufgeschmissen wären. „Ohne die Helfer würde es nicht gehen“, unterstreicht Czymmeck. Er geht immer vor dem Fest von Haus zu Haus und bittet um Hilfe. In der Regel kommen rund 700 Besucher zum Mitfeiern in den Frickinger Teilort. Die meisten Gäste reisen per Rad an. Wer mit dem Auto kommt, für den stellt der nahegelegene Getränkehandel am Ortseingang seine Parkfläche zur Verfügung.

Musik und Speisen aus der Region

Was die Festbesucher erwartet, sind regionale Musik und ebensolche Speisen. Den samstäglichen Feierabendhock begleitet Karo Blech ab 20 Uhr. Der Verein bewirtet bereits ab 18 Uhr. Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Beuren. Dazu servieren die Dörfler einen handgemachten Mittagstisch.

Landfrauen bereiten 50 Kilo Kartoffelsalat zu

Die 50 Kilo Kartoffelsalat werden wie gewohnt von den Landfrauen zubereitet. Maier und Czymmeck freuen sich über das gute Miteinander. Nur einmal in der Festgeschichte sei das Dorffest abgesagt worden: Grund war der tragische Unfalltod von Gremiumsmitglied Oliver Heinz im Jahr 2014.

Umzug vor neun Jahren an den neuen Platz

Vor neun Jahren stand der Festplatz im Dorf nicht mehr zur Verfügung. So zog der Verein an den beschaulichen Ort, auch wenn er zunächst „null Infrastruktur“ hatte. Kurzerhand kauften die Vereinsmitglieder das ehemalige Zirkuszelt. Wasser zapften sie aus dem Hydranten und Strom von der Hochspannungsleitung. Mittlerweile hat die Verwaltung für das notwendige Equipment gesorgt.