Seit dem Wochenende schmücken die Bilder von Sibel Aslanbay die Wände des Rathauses. Dass sie auch im Gebäude B der Camphill-Ausbildungsstätte zu sehen sind, soll die bestehende Kooperation unterstreichen. Die Vernissage im Rathausgebäude und eine sich anschließende Feier auf dem Ausbildungsgelände zeugten von harmonisch-vielfältigem Miteinander. Neben gemalter Kunst gab es zahlreiche musikalische, visuelle und kulinarische Genüsse.

Beim internationalen Picknick der Camphill-Ausbildungen fällt die Auswahl schwer. Kulturamtsleiterin Birgit Bergmüller, Geschäftsfüherin Inge Schnell, Bürgermeister Jürgen Stukle und Ehefrau Claudia (von links) probieren gern. | Bild: Martina Wolters

„Jeder Baum als Quelle von Kräften“

„Natur und Geistigkeit“ heißt die neue Ausstellung, die noch bis zum Monatsende zu sehen ist. Wer die Darstellungen der Baumvariationen der türkischstämmigen Malerin betrachtet, spürt ihre enge Verbundenheit zur Natur. „Jeder Baum als Quelle von Kräften“, erläuterte Ausstellungskurator Ingo Nitzsche die Bedeutung des Malsujets für die diplomierte Künstlerin. Sibel Aslanbay konnte aus persönlichen Gründen nicht an der Vernissage teilnehmen.

Theatereinlage verdeutlicht Gefühle der Künstlerin

Vor ein paar Jahren musste sich die Künstlerin einer Herzoperation unterziehen, erklärte Nitzsche. Dieses Erlebnis habe in ihr eine große Angst geweckt. Heilende Energie und Inspiration habe sie in alten Streuobstbäumen gefunden. Mit einer Theatereinlage wurde der Aufruhr in Aslanbays Herz nachvollziehbar. Die junge Syrerin Aziza trat als die legendäre antike Herrscherin Zenobia in Erscheinung. Aziza deklamierte von der Liebe zu Land und Natur, und davon, dass kein Mensch das Recht hat, diese Ruhe von außen zu zerstören.

Künstler als „empfindliche Seismografen“

Der Kurator spann den Gedanken weiter zur allgemeinen politischen Lage. Künstler seien für ihn „empfindliche Seismografen“, die den Betrachter auch warnen könnten, sagte er. Die von Aslanbay verwendeten „mystischen Farben“ kündeten von einer Welt jenseits dessen, was der Bildbetrachter als Wirklichkeit bezeichne und vielleicht im Stillen ersehne.

Musikalischer Beitrag fügt sich perfekt ein

Die experimentelle Musik, dargeboten von Christine Kallenberg und Claire-Marie Dreiseitl, passte sich nahtlos ein. Als säßen Vögel parlierend in einem Baum, erklangen ihre Stimmen und Instrumente und bereiteten eine Atmosphäre von Wohlklang und harmonischer Verbindung zum Geistigen.

Christine Kallenberg (links) und Claire-Marie Dreiseitl schaffen eine musikalisch-experimentelle Atmosphäre. | Bild: Martina Wolters

Bürgermeister Jürgen Stukle zeigte sich beeindruckt von der künstlerischen Vielfältigkeit. „Kunst will Dialog und ist eine Form der Kommunikation,“ betonte er. Sie fordere Integration und den Austausch zwischen den Kulturen. Er dankte dem Mitgeschäftsführer der Camphill-Ausbildungen, Reinhard Wein, für die Kooperation.