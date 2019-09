100 Quadratmeter des bestehenden Gasthauses Adler an der Altheimerstraße 2 sollten laut Antrag in eine Spielothek umgewandelt werden. Zahlreiche Anwohner hatten Einwendungen dagegen vorgebracht, ebenso die Baurechtsbehörde und der Denkmalschutz. Wegen der vielen Einwendungen und aufgrund der „städtebaulichen Bedeutung der Liegenschaft“ ließ Bürgermeister Jürgen Stukle den Gesamtgemeinderat anstelle des Technischen Ausschusses über das Baugesuch beraten. Das Gremium votierte einstimmig dagegen. Auf Anregung Walter Städeles (FW) soll in der nächsten öffentlichen Sitzung eine Veränderungssperre für das Areal gefasst werden. Die endgültige Entscheidung obliegt der Baurechtsbehörde.

Anwohner befürchten Ruhestörung

Seit einem Dreivierteljahr ist die lange Zeit als Musikkneipe betriebene Gaststätte geschlossen. Der jetzige Pächter möchte den Betrieb mithilfe von Spielautomaten beleben. Der übrige Gastraum soll weiter als solcher bestehen bleiben. Die Menschen, die in unmittelbarer Umgebung des Gasthauses leben, stehen der neuen Konzeptidee äußerst kritisch gegenüber. „Das Stimmungsbild ist gekennzeichnet von erheblichen Bedenken“, betonte der Bürgermeister.

Markdorf Traditionelle Landgasthöfe sind im Wandel Das könnte Sie auch interessieren

Hauptamtsleiter Markus Vollstädt führte diese im Rahmen der Sitzung aus. Demnach befürchteten die Anwohner unter anderem zusätzlichen Lärm und nächtliche Ruhestörungen. Kritisch werde auch die unmittelbare Nähe zur Bushaltestelle, zum Seniorenheim sowie zu den Kindergärten und der Grundschule gesehen. Mancher Einwender argwöhne laut Markus Vollstädt, dass „ein gewisses Verführungspotenzial für Jugendliche“ entstehen könnte.

Räte wollen keinen Spielbetrieb in der Ortsmitte

Die Diskussion im Gremium offenbarte einen ähnlichen Tenor. „Das Vorhaben passt nicht zu unserem Erholungsort“, meinte Susanne Zerwes (FW). Die Bürgereinwendungen halte sie für gut nachvollziehbar. Ihr Fraktionskollege Michael Baader plädierte für eine „normale Gastronomie ohne Spielbetrieb“. Hubert Keller (CDU) war der Meinung: „Ein Spielhallenbetrieb gehört nicht in ein Wohngebiet.“ Ähnlich sah das Walter Städele (FW). Eine Spielhalle sei schwierig und unpassend an solch einem sensiblen Ort, befand er.

Walter Städele (FW) schlägt Veränderungssperre vor

Städele verwies auch auf die Geschichte des denkmalgeschützten Gebäudes und schlug eine Veränderungssperre vor. Gottfried Grundler (FW) sagte, er könne sich vorstellen, dass es langfristig nicht bei den acht angegebenen Spielautomaten bleibe und sich das Ganze noch vergrößere.

Baden-Württemberg Kampf gegen das Gasthaus-Sterben im Land Das könnte Sie auch interessieren

Endgültige Entscheidung liegt bei Landratsamt

Simone Sauter (FW) brachte als Hotelbetriebswirtin Verständnis für den Antragsteller auf. „Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist dort ein dauerhafter Gastronomiebetrieb ohne Vermietung kaum möglich“, gab die „Löwen“-Wirtin zu Bedenken. Wie das übrige Gremium hielt sie aber die Örtlichkeit in der Dorfmitte für ungeeignet. Joachim Arnold (FW) erkundigte sich nach einem möglichen Ort für einen Spielautomatenbetrieb. „Ein Spielsalon gehört ins Gewerbegebiet, aber nicht in ein allgemeines Wohngebiet“, erklärte dazu der Bürgermeister. Hauptamtsleiter Markus Vollstädt resümierte, die endgültige Entscheidung obliege nun dem Landratsamt.