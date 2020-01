Die Polizei berichtete am Montag, dass ein Hund am Donnerstag, gegen 13 Uhr, im Frickinger Süden einen mit Gift versetzten Markknochen gefressen und von einem Tierarzt hatte behandelt werden müssen. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und nimmt unter Telefon 0 75 53/8 26 90 Zeugenhinweise entgegen.

Frickingen Hund frisst mit Gift versetzten Knochen

Die Tierrechtsorganisation Peta möchte die Suche nach Zeugen unterstützen und setzt für Hinweise, die den Täter überführen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus. Über die Telefonnummer 07 11/8 60 59 10 ist Peta Deutschland erreichbar. In der Mitteilung heißt es weiter: „Derartige Täter zu überführen, ist oft schwierig, da sie agieren, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Deshalb kann es in solchen Fällen auf den noch so unwichtig erscheinenden Hinweis ankommen.“

Der Täter soll den präparierten Markknochen über den Zaun des Privatgrundstücks geworfen haben, wie die Polizei mitteilte. Schon im vergangenen Sommer hatte es im gleichen Wohngebiet einen ähnlichen Fall gegeben, der für die betroffene Hündin damals allerdings tödlich geendet hatte.