Frickingen vor 7 Stunden

Hauptstraße: Autofahrer flüchtet zunächst von Unfallstelle

Ein 59-Jähriger, der am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Pfullendorf fuhr, streifte einen dort am Fahrbahnrand abgestellten Dacia. Anschließend entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle, kehrte jedoch kurze Zeit später zu Fuß zurück, wie die Polizei mitteilt.