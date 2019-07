von Mardiros Tavit

„Ich bin der Chef“, sagt Matthias Schubert ironisch, aber selbstbewusst. Er arbeitet als Kellner in seinem Wunschberuf. Im Lagerhäusle in Frickingen-Altheim ist er als Servicekraft angestellt. Dort sorgt er mit seiner herzlichen und ungezwungenen Art für Stimmung bei den Gästen. Dadurch hat er es schon zu einer gewissen Bekanntheit gebracht.

Die Eltern wundern sich immer, wenn ihnen Fremde Matthias grüßen

Wenn er mit seinen Eltern ausgeht, wissen diese manchmal nicht, wie ihnen geschieht. „Dann kommen Leute an den Tisch, um Matthias zu begrüßen und zu umarmen. Die kennen wir gar nicht“, wundert sich seine Mutter Gabi Schubert oftmals.

„Der Chef bin ich“, sagt Matthias Schubert ironisch, aber selbstbewusst. Lieber als an der Getränkeausgabe arbeitet er im Service direkt beim Gast. | Bild: Mardiros Tavit

Team aus 15 Mitarbeiter, fünf bis sechs mit Handicap

Das Schubert bei den Gästen beliebt ist, bestätigt auch Lagerhäusle-Bereichsleiter Markus Seefried. „Wenn er fehlt, reißt er eine Lücke. Er ist sehr lange dabei und macht sich sehr gut“, erzählt Seefried. Das Lagerhäusle-Team besteht aus 15 Menschen, fünf bis sechs von ihnen haben ein Handicap. „Behinderung„ will Seefried nicht sagen.

Camphill-Schulgemeinschaften förderten früh Inklusion

Das Lagerhäusle gehört zu den Camphill-Schulgemeinschaften, die schon früh Menschen mit Handicap förderten und ein Inklusionsangebot entwickelten. Seit fast 25 Jahren existiert das Lagerhäusle schon. „Unser Ansatz ist es, dass sich Menschen hier gleichberechtigt auf Augenhöhe begegnen“, sagt der Bereichsleiter.

Schwangerschaft Wie schön, dass Luis lebt. Wie eine betroffene Familie mit der Diagnose Trisomie 21 und der Debatte um Bluttests umgeht Das könnte Sie auch interessieren

Jeder bringt sich in die Gemeinschaft ein

Statt dem Wort „Behinderte“ bevorzugt Seefried die Beschreibung Menschen mit Assistenzbedarf. Dabei kann es sich um körperliche, pflegerische oder organisatorische Assistenz handeln. Wichtig ist ihm, dass sich jeder mit seinen individuellen Möglichkeiten in der Gemeinschaft einbringt.

Matthias Schubert ist am liebsten im Service beim Gast

So auch Matthias Schubert. Die Aufgabenfelder, die er und seine Kollegen zugewiesen bekommen, rotieren. Jeder hat wöchentlich einen Küchentag. Jeder muss Getränke vorbereiten, auffüllen oder Leergut wegbringen. Aber am liebsten ist Schubert im Service am Tisch beim Gast. Dann kann er Gäste begrüßen und auch mal ein Schwätzchen halten. Hier zeigt sich Schuberts Talent, Herzen zu öffnen und gute Stimmung zu verbreiten.

Stammgast Albert Mayer freut sich, wenn er mit einem Lächeln begrüßt wird

„Einfach den Menschen freundlich angucken und anlächeln“, bestätigt Stammgast Albert Mayer, das reiche oft schon, die Stimmung beim Gast zu heben. “Die Hälfte der Gäste beim Mittagstisch sind Stammgäste“, erzählt Seefried. Das sei dem guten Essen und der Atmosphäre zu verdanken.

Matthias Schubert mit seinen Eltern Gerd-Ulrich und Gabi Schubert im Garten in Heiligenberg. | Bild: Mardiros Tavit

Kürzlich feierte Matthias Schubert seinen 30. Geburtstag. Dass er dieses Alter erreicht, war nicht selbstverständlich. Denn er kam mit einem Herzfehler auf die Welt. Als Kleinkind musste er mehrere Herzoperationen über sich ergehen lassen. Seine Eltern durchlebten sorgenreiche Zeiten, denn viele Chirurgen wollten das Kind nicht operieren. Erst in Erlangen fanden sie einen Kinder-Herzchirurgen, der sich an die komplizierte Operation wagte.

Matthias Schubert wollte gern Arzt werden

Später wollte Matthias Schubert anderen Kindern helfen. „Er wollte Arzt werden und war ganz geknickt, als das nicht ging“, erinnert sich sein Vater Gerd-Ulrich Schubert. Nach einer Herzuntersuchung habe sein Kardiologe „ein ernstes Gespräch“ mit ihm geführt. „Herzkrank kannst du kein Arzt werden“, habe dieser Matthias gesagt. Als er raus war aus dem Krankenhaus, kam für Matthias Schubert nur noch ein Wunschberuf in Frage: Kellner.

Politik Wie weit sollen Gentests bei ungeborenen Kindern gehen? Diese schwierige Frage soll jetzt der Bundestag diskutieren Das könnte Sie auch interessieren

Eltern von Matthias missfällt Diskussion um neuen Bluttest

Dass Kinder mit Downsyndrom häufig angeborene Herzfehler haben, erklärt Gerd-Ulrich Schubert auf seine eigene Art: „Es sind sehr offenherzige Menschen.“ Die Diskussion um einen neuen Bluttest, mit dem im Mutterleib ein Downsyndrom beim ungeborenen Kind schnell und fast schmerz- und risikofrei festgestellt werden kann, missfällt den Eltern sehr. Umso mehr, als in einem Zeitungskommentar zu lesen war, dass Mütter ein Recht hätten zu erfahren, woran ihr Kind leidet. „Das ist kein Leiden, diese Menschen leiden nicht. Oder leidet Matthias?“, sagt Vater Schubert, an seinen Sohn gerichtet. Dieser verneint.

Matthias Schubert liest gern und macht Musik

Matthias Schubert ist ein vielschichtiger Mensch. Er liest gern, vor allem Comics, ist aber auch bibelfest. Die Geschichte der Indianerstämme, der Mongolen oder Hunnen interessieren ihn ebenso wie Musik. Schubert beherrscht das Spiel auf der Veeh-Harfe, übt täglich zuhause und wöchentlich mit seiner Veeh-Harfen-Gruppe. Mit der ist er häufig auf Tournee. Die vielen Alben mit Zeitungsausschnitten bezeugen seine Gastauftritte.

Gartenfeste bei Schuberts enden mit Gästechor

Der Musikbegeisterte hört gerne SWR 4, ist beim deutschen Schlager textsicher und kaum ein privates Gartenfest endet ohne einem Gästechor, der, angeleitet von Matthias Schubert, deutsches Liedgut zum Besten gibt. Mit den Wintersulger Musikanten und der Brassband Karo Blech ist er befreundet. Letztere schenkten ihrem treuen Fan zum 30. Geburtstag ein Überraschungsgalakonzert. Seine Party geriet zu einem Fest der Lebensfreude. „Das Leben im Hier und Jetzt haben wir von Matthias gelernt“, sagten seine Eltern später über den Sohn, der dirigierte.

„Eigene Erfahrungen machen dürfen“

Wolfgang Bergemann (70) ist Heilerziehungspfleger. Als Leiter der Wäscherei an den Camphill-Werkstätten Hermannsberg arbeitete er lange Jahre auch zusammen mit Menschen mit Downsyndrom. | Bild: Mardiros Tavit

Der 70-jährige Wolfgang Bergemann hat als Heilerziehungspfleger jahrelang mit Menschen mit Downsyndrom zusammengearbeitet.

Wie charakterisieren Sie aus Ihrer Erfahrung heraus Menschen mit Downsyndrom?

Es sind grundsätzlich positiv eingestellte Menschen, fröhlich und offen. Sie lachen viel. Vor allem sind es empathische Menschen mit einem hohen Harmoniebedürfnis. Es sind herzliche Menschen, die ihre Gefühle ungefiltert zeigen. So schaffen sie es oft, dass sich auch ihr Gegenüber öffnet.

Wie sollten wir Menschen mit Downsyndrom begegnen?

Sie sollten als individuelle Menschen mit eigenständiger Persönlichkeit akzeptiert werden, nicht als Behinderte. Sie sollten ihre Fähigkeiten entwickeln und ihre Individualität leben können. Sie sollten ihre eigenen Erfahrungen machen dürfen. Oft können sie mit ihrer Herzlichkeit ihr Gegenüber für sich gewinnen, dem sollte man sich nicht verwehren.

Was kann jemand im Umgang mit Menschen mit Downsyndrom falsch machen?

Manchmal neigen Eltern aus Angst um ihre Kinder zur Überfürsorge. Sie können nicht loslassen. So verbieten sie zu deren vermeintlichen Schutz vieles oder nehmen ihnen Entscheidungen ab. Aber damit verhindern sie die Entwicklung ihrer Kinder. Grundsätzlich sollte der Mensch mit seiner Persönlichkeit gesehen werden und nicht ausschließlich seine Behinderung.