Die 40-Jährige wollte mit ihrem Golf nach links in die Heiligenberger Straße einbiegen, von wo der 55-Jährige mit seinem Mofa heranfuhr. Durch den anschließenden Zusammenstoß kam der Mann zu Fall und verletzte sich hierdurch leicht, teilt die Polizei mit.

Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 1200 Euro.