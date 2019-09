Detailliert legte Kämmerer Florian Keller jüngst in der Sitzung des Gemeinderats die Jahresrechnung für die Betriebszweige Wasser- und Nahwärmeversorgung, Stromerzeugung und Beteiligung am Stadtwerk am See vor. Zum fünften Mal in Folge waren die Gemeindewerke gewinnbringend unterwegs. Auch wenn der Jahresgesamterlös nicht an das Rekordergebnis von 2015 (rund 57 000 Euro) heranreichte, übertraf er den Vorjahresabschluss um gerundet 4000 Euro.

Der Jahresüberschuss errechnet sich gemäß Florian Keller aus den Gewinnen in den Betriebszweigen Beteiligung mit 15 700 Euro, der Nahwärmeversorgung mit 5300 Euro und der Stromerzeugung mit einem Plus von 5300 Euro. Lediglich im Betriebszweig Wasserversorgung verbuchte der Kämmerer einen Verlust von 1000 Euro. Hinzu kam eine Steuerbelastung von gerundet 3000 Euro.

Neues Darlehen aufgenommen

Im Rahmen des Vermögensplans der Gemeindewerke verwies der Kämmerer auf einen Finanzierungsüberschuss von 49 000 Euro. Und das „trotz beachtlicher Investitionen“ mit Schwerpunkt auf der Sanierung des Leitungsnetzes. Dafür wurde ein neues Darlehen in Höhe von 450 000 Euro aufgenommen. Eigentlich sei eine Kreditaufnahme von 590 000 Euro geplant gewesen.

Freude über Überschuss

Der Überschuss freute Keller umso mehr, weil sich dadurch der Deckungsmittelfehlbetrag in der langfristigen Finanzierung von 70 000 Euro zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017 auf 21 000 Euro im Folgejahr reduziert hat. Der verbliebene, „überschaubare“ Fehlbetrag müsse aber aufgrund von rechtlichen Bestimmungen 2019 unbedingt ausgeglichen werden.

Pro-Kopf-Verschuldung von 610 Euro

Die aufgezeigte Schuldenübersicht über den Eigenbetrieb wies zum Jahresende 2018 einen Schuldenstand von rund 1,8 Millionen Euro auf. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 610 Euro. Den Schulden steht ein um rund 330 000 Euro gestiegenes Anlagevermögen in Höhe von 2,8 Millionen Euro gegenüber sowie ein „teils neuwertiges Leitungsnetz“.