von Mardiros Tavit

Für das traditionelle Neujahrskonzert hatte die Südwestdeutsche Philharmonie ein erfrischendes Programm fern der Walzerseligkeit anderer Neujahrskonzerte mitgebracht. Der Abend hatte als Motto „Mythos Broadway – Wien, London, New York. Eine musikalische Reise“. Schwungvolle Werke, überraschende Einlagen, ein singender Chefdirigent, ein bestens aufgelegtes Orchester, eine exzellente Gesangssolistin sowie eine detailreich und unterhaltsam moderierende Intendantin waren die Zutaten für einen fulminanten Konzertabend.

Salemertal Konzerte Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz gastiert schon seit mehr als 20 Jahren in Frickingen. Sie wird in diesem Jahr zwei weitere Konzerte in der Frickinger Graf-Burchard-Halle geben. Am Sonntag, 26. April findet das Früjahrskonzert statt. Das Programm steht dieses Jahr unter dem Motto „Wirklichkeit? Illusion!“. Die Philharmoniker spielen Werke von Aulis Sallinen und Richard Strauss. Solist am Violoncello wird Torleif Thedeen sein. Das Herbstkonzert ist für Sonntag, 25. Oktober angesetzt. Das Programm ist noch nicht veröffentlicht. Konzertbeginn ist jeweils um 19 Uhr. Sobald der Vorverkauf eröffnet ist, gibt es die Karten beim Rathaus Frickingen und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Als Auftakt wählten Chefdirigent Ari Rasilainen und Intendantin Insa Pijanka ganz traditionell die Ouvertüre der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss. Pijanka, die genau vor einem Jahr ihren ersten Arbeitstag bei den Konstanzer Philharmonikern hatte, wusste viele Details über die musikalische Strauss-Familie zu erzählen. Sie verwob unterhaltsam die Familiengeschichte mit der Geschichte des Reisens. Im weiteren Verlauf des Abends brachte sie den Konzertbesuchern die ausgewählten Werke mit viel Hintergrundwissen auf amüsante Art und Weise näher.

Insa Pijanka, Intendantin der Philharmonie, wechselte für die zweite Konzerthälfte ihr Kostüm und moderierte in einem glitzernden roten Paillettenkleid weiter. | Bild: Mardiros Tavit

Erfrischende musikalische Reise

Es sollte eine erfrischende musikalische Reise voller Überraschungen werden. Zunächst blieben die Philharmoniker thematisch in Wien. Hammerschläge und Schmiedeklänge beim „Feuerfest“ von Josef Strauss, einem Auftragswerk für einen Tresorhersteller und die rasant und frohgemut gespielte „Extrapost“ von Eduard Strauss wiesen den Weg für den darauffolgenden Sprung über den Atlantik.

Nach Operette und Polka warteten Musicals und Werke amerikanischer Komponisten auf die Reisenden. „Fiddle-Faddle“ und „Waltzing Cat“ waren der Übergang. Stücke, in die Komponist Leroy Anderson unterschiedliche Musikstile eingearbeitet hat. Inspiriert durch Alltagssituationen, baute er viele Geräusche ein. Am Ende bellte das ganze Orchester auf ein Katzen-Miau hin.

Besondere Leistung der Solistin Judith Caspari

Die junge Solistin Judith Caspari überzeugte durch ihre Sicherheit in den hohen Stimmlagen. „Ich hätt getanzt heut Nacht“ aus dem weltbekannten Musical „My Fair Lady“ sang sie genauso exzellent wie „Moon River„ aus „Frühstück bei Tiffany's„ und als Zugabe „Happy New Year“.

Je weiter die Reise ging, desto besser schienen die Philharmoniker aufgelegt zu sein. Es machte viel Spaß, ihnen zuzuhören und auch zuzuschauen. Vor dem, laut Intendantin Pijanka „herzlichsten Publikum“ zu spielen, machte dem Orchester zunehmend Freude. Es schien, ab ob Ari Rasilainen vor lauter guter Laune beim Dirigieren auf seinem Podest tänzelte.

Außergewöhnliche Geste eines Publikums während eines Klassikkonzerts: Handylichter leuchten, während der Maestro „My Way“ singt. | Bild: Mardiros Tavit

Neben der ungewöhnlichen Musikauswahl und den vielen Showelementen war die größte Überraschung des Abends, dass der Dirigent selbst den Titel „My Way“ sang. Das Publikum stand beim Applaudieren auf und würdigte damit die fulminante Leistung von allen Beteiligten bei diesem Neujahrskonzert.