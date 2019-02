Elvis Jürgen Stukle ließ die Narren am Schmotzige Dunschtig nicht lang auf den Rathausschlüssel warten. Die Narreneltern Christian Allweier und Michael Baader empfing er sogar mit Sekt und Popcorn, serviert aus dem Bauchladen von Birgit Bergmüller. Widerstand gegen die närrische Übernahme des Rathauses war nicht wirklich zu verspüren. Stattdessen rockten Stukle und die Verwaltungsmitarbeiter im Stil der 50er- und 60er-Jahre gekleidet durch die Menschenmenge. Schwarze Haartollen, Lederjacken, gepunktete Petticoats und auffällige Sonnenbrillen in Erinnerung an das erfolgreich veranstaltete Autokino während des Frickinger Herbstes im vergangenen Jahr.

Elvis, eh, Bürgermeister Jürgen Stukle empfängt die Narrenschar. Die Haartolle und die Sonnenbrille sitzen. Birgit Bergmüller (neben ihm) serviert Sekt, Cola und Popcorn. | Bild: Santini, Jenna

Doch die Narrenschar kam ebenfalls bunt daher. Darunter eine Gruppe Schweizer aus der Partnergemeinde Frick, farbenfrohe Blumenmädchen, freche Großmütter, zwei Wolfgang-Petry-Doubles und natürlich Delegationen aus den Frickinger Teilorten. Trotz Sonnenschein und Feierlaune nahmen die Dreckspringer den Bürgermeister und seine Mitarbeiter aber auch ins Gebet. "Spare sott me i dem Haus, doch die werfed s'Geld zum Fenster naus", hallte es durchs Mikrofon. Straßen aufreißen, Schulneubau, neue Straßenlaternen mit LED: Das war den Narren eindeutig zu viel. Hinzu kam ein Leserbrief im SÜDKURIER, in dem ein Salemer vor den LED-Lampen warnte. So schnallten die Narren Stukle ein eigenes Lämpchen um. Bis Aschermittwoch soll er einen Testbericht abliefern.

LED-Lampen schädlich? Das soll der Bürgermeister bis Aschermittwoch selbst testen. | Bild: Santini, Jenna

Der Bürgermeister wünschte sich prompt in die "50er und 60er-Johr" zurück: "En aller Ruhe hat man die Schallplatta zom laufa brocht." Weniger sei manchmal einfach mehr, sagte Stukle. Deshalb überließ er den Narren auch gerne den Rathausschlüssel: "Machet ihr ruhig d'ganze Arbeit weiter, mir hand's de nächste Tag dafür g'mütlich ond heiter."

Die Frickinger Dreckspringer spielen zum Rathaussturm auf. Allzu stürmisch wird es dann aber nicht. Denn Bürgermeister Jürgen Stukle rückt den Rathausschlüssel ohne viel Gegenwehr raus. | Bild: Santini, Jenna

Lederjacken und Petticoats stehen ihn gut: Andrea Lohr, Birgit Bergmüller, Ramona Utz, Ingrid Hörth, Markus Vollstädt und Jürgen Stukle (oben von links) sowie Waltraud Saegert, Lydia Leppert und Florian Keller (unten von links). | Bild: Santini, Jenna

Eine Delegation aus der Schweizer Partnergemeinde Frick. | Bild: Santini, Jenna

Charlotte Müller und Emilia Bartels (von links) kommen als bunte Blumenwiesen daher. | Bild: Santini, Jenna

Gleich zwei Wolfgang-Petry-Doubles geben sich beim Frickinger Rathaussturm die Ehre. | Bild: Santini, Jenna