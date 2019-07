von Mardiros Tavit

Der neue Frickinger Gemeinderat ist im Amt. Bürgermeister Jürgen Stukle verpflichtete die zwölf Mitglieder des Rates nach der Vereidigung per Handschlag. Am 26. Mai wählten die Frickinger Bürger neun Kandidaten der Freien Wählervereinigung und drei CDU-Kandidaten in ihre kommunale Volksvertretung.

Bürgermeister Jürgen Stukle (von links) mit den scheidenden Mitgliedern des Gemeinderats: Maria Reichle, Hermann Sommerfeld, Medea Conrad, Antonia Jenning, Albert Mayer. | Bild: Mardiros Tavit

Vor der Verpflichtung des neuen Gemeinderates würdigte Bürgermeister Jürgen Stukle die scheidenden Mitglieder. Albert Mayer (FWV) mit 30 Gemeinderatsjahren und Hermann Sommerfeld (CDU) mit 25 Jahren hatten sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Antonia Jenning (UBF), Medea Conrad (UBF) und Maria Reichle (FWV) wurden nicht wieder in das Gemeindegremium gewählt.

Seit den 90er-Jahren ist viel passiert

Der Schultes nutzte mit der Veraschiedung von Mayer und Sommerfeld die Gelegenheit, die großen Veränderungen in der Gemeinde seit dem Ende der 1990er-Jahre aufzuzählen. Damals wurde die Ortsmitte neu gestaltet. Es folgten Projekte im Abwasserverband, die Zusammenlegung der Ortsteilfeuerwehren, der Neubau des Bauhofes, die Neugestaltung des Platzes um das Benvenut Stengele Haus in Altheim und viele Entwicklungen von verschiedenen Bau- und Gewerbegebieten.

Stukle spricht von „respektvollem Miteinander“

Alle scheidenden und für ihre langjährige Gemeinderatsarbeit geehrten Gemeinderatsmitglieder wurden von Stukle einzeln verabschiedet. Im Einzelnen zählte er ihre Funktionen auf, die sie begleiteten, fand persönliche Worte zur Wertschätzung ihrer Persönlichkeit. Gefühlt war dabei das meist verwendete Wort vom „respektvollen Miteinander“. Der Schultes lobte den demokratischen Umgang im Gemeinderat.

Im zweiten Teil des Abends wurde der neue Gemeinderat verpflichtet. Mit Joachim Arnold (FWV), Christian Lorenz (FWV), Hubert Keller (CDU), Simone Sauter (FWV), Evelyne Eschenbach (FWV) nahmen fünf neue Mitglieder am Ratstisch Platz. Nach dem Vorlesen des Amtseides verpflichtete der Bürgermeister alle Ratsmitglieder per Handschlag für die neue Legislaturperiode.

Bei seiner Ansprache vor dem neuen Gemeinderat bereitete Stukle die Ratsmitglieder auf die anstehenden Aufgaben vor. „Es lohnt sich, daran mitzuwirken, seine Gemeinde nach vorn zu bringen; es lohnt sich, sich für die eigene Gemeinde einzusetzen, deren Entwicklung mitzugestalten“.

Grundschule soll gestärkt werden

Als Teil der Gesellschaft stehe auch Frickingen vor den Herausforderungen des demografischen Wandels. Für alle Bevölkerungsschichten und alle Altersgruppen sollen in der Gemeinde die Voraussetzungen geschaffen werden, unter denen sie gut versorgt sind und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Als eines der anstehenden Projekte zählte Stukle die Stärkung des Grundschulstandorts mit der Möglichkeit der Ganztagsbetreuung auf.