Frickingen – Mit dem nahenden Ende der Sommerferien zieht auch wieder der „Frickinger Herbst“, eine mit diversen Veranstaltungen gespickte Kulturwoche, herauf. Sie beginnt am heutigen Samstag, 31.¦August, um 17¦Uhr im Rathaus mit der Vernissage zur Ausstellung „30 Jahre Gemeindepartnerschaft Frickingen-Frick“ und endet am Sonntag, 8.¦September, mit dem traditionellen Herbstmarkt. Dazwischen stehen das Schopffest, das ebenfalls am heutigen Samstag um 18¦Uhr auf dem Rathausplatz beginnt, auf dem Programm, dann am Mittwoch, 4.¦September, ein Kinoabend im Lagerhäusle in Altheim und am Donnerstag, 5.¦September, ein Comedy-Abend in der Graf-Burchard-Halle. Hierzu verlost der SÜDKURIER zweimal zwei Eintrittskarten.

Die diesjährige Frickinger Herbstwoche steht ganz im Zeichen der Gemeindepartnerschaft, die vor 30¦Jahren zwischen der Gemeinde Frickingen und der Gemeinde Frick im schweizerischen Kanton Aargau geschlossen wurde. Um diese Partnerschaft frühzeitig auch in der nachwachsenden Generation zu verwurzeln, wurde sie in der Frickinger Grundschule thematisiert. Die Schüler haben sich Gedanken darüber gemacht, was es heißt, eine Partnergemeinde zu haben, wie es dort wohl aussieht und wie die Menschen dort leben. All das haben sie bildnerisch festgehalten. Im Rathaus sind die Kunstwerke nun zu sehen. Die Eröffnung der Ausstellung bildet am heutigen Samstag den Auftakt zur Frickinger Herbstwoche.

Danach geht es gleich weiter mit dem Schopffest des Musikvereins Frickingen. „Das Schopffest erfreut sich seit Jahren wachsender Beliebtheit“, sagt Eugen Trinler, der Vorsitzende des Ausschusses „Frickinger Herbst“. Das Erfolgsrezept: moderne Blasmusik mit den Jungs von „Karo Blech“ gemischt mit dem einzigartigen Ambiente unter der Kastanie zwischen Rathaus und Bodensee-Obstmuseum. Der Eintritt ist frei. „Plötzlich Deutsch“ lautet der Titel des Films, der am Mittwoch, 4.¦September, im Lagerhäusle in Altheim gezeigt wird. „Plötzlich Deutsch“ ist eine Komödie, die den nicht ganz freiwilligen Zusammenschluss einer deutschen und einer Schweizer Feuerwehr in der Grenzregion auf die Schippe nimmt. Hintergrund für diese Filmauswahl ist wiederum die Gemeindepartnerschaft Frickingen-Frick. Die realen Feuerwehren dieser beiden Gemeinden sind allerdings wie ein Herz und eine Seele. Die Vorführung beginnt um 20.15¦Uhr. Das Lagerhäusle-Team bietet Schweizer Spezialitäten an. Ein weiteres Highlight der Herbstwoche ist das Gastspiel der Schweizer „Starbugs Comedy“ am Donnerstag, 5.¦September, in der Graf-Burchard-Halle. Die Truppe gilt als Überflieger der Schweizer Show-Szene. Die Veranstaltung beginnt um 20¦Uhr. Karten sind im Rathaus, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder unter www.reservix.de erhältlich. Den Abschluss der Herbstwoche bildet der Herbstmarkt am Sonntag, 8.¦September. Da verwandelt sich die Frickinger Ortsmitte wieder in eine pulsierende Marktstraße mit geschmückten Marktständen, heimischen Produkten, viel musikalischer Unterhaltung, großem Kinderprogramm, Kinderflohmarkt, einer Gewerbeausstellung, der Präsentation von altem und neuem Handwerk, leckeren Schlemmereien und der attraktiven Verlosung.

Tickets unter www.reservix.de.