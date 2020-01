„Der dauerhafte Erhalt der Mitgliederzahl ist kein Problem“, unterstrich der Chef der Frickinger Feuerwehr. Mit derzeit 53 Aktiven und 16 Jugendlichen zeigte sich Josef Kessler durchaus zufrieden. Gleich drei Neue konnte er bei der Hauptversammlung am Freitagabend im Feuerwehrhaus willkommen heißen. Die Neuaufnahmen seien allein durch persönliche Gespräche zustande gekommen. Diese Art der direkten Mitgliederwerbung will Kessler beibehalten, sagte er.

Kommandant Josef Kessler (Zweiter von rechts) zeigte sich zufrieden mit dem Geleisteten, gratulierte den Geehrten und hieß Neuzugänge willkommen. Rechts: Bürgermeister Jürgen Stukle | Bild: Martina Wolters

Problematisch bleibe es hingegen, bei Einsätzen tagsüber genügend Feuerwehrkräfte zu mobilisieren. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber lobte im Zusammenhang mit der Tagesverfügbarkeit die „auffallend enge Zusammenarbeit“ der Frickinger Freiwilligen mit anderen Wehren aus dem Unterstützungsbereich. Diese Art des gegenseitigen Unterstützens stelle einen wichtigen Baustein dar, den es zukünftig weiter auszubauen gelte.

Peter Schörkhuber verlieh in seiner Funktion als stellvertretender Kreisbrandmeister das Feuerwehrehrenzeichen in Silber an Markus Ziegler, Ralf Wiedemann und Andreas Abt (von links). | Bild: Martina Wolters

21 Mal mussten die 44 Feuerwehrmänner und neun Feuerwehrfrauen 2019 ausrücken. Bei 15 technischen Hilfeleistungen und sechs Brandeinsätzen taten sie Dienst. Der erneut für fünf Jahre verpflichtete Schriftführer Philipp Ellmer gab detaillierte Auskünfte zu den Einsatzarten vom Wasserrohrbruch über Wohnungsbrand bis hin zur Überlandhilfe.

Ehrungen, Beförderungen, Abschiede und Neueintritte Ehrungen: Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst verlieh der stellvertretende Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber folgenden Mitgliedern das Feuerwehrehrenzeichen in Silber: Andreas Abt, Ralf Wiedemann und Markus Ziegler. Der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Günther Laur zeichnete Christian Lieb und Tobias Schulz für ihre besonderen Verdienste in der Feuerwehr aus. Als ehemaliger Kreisjugendwart und langjähriger Ausbilder erhielt Tobias Schulz das Ehrenkreuz in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes. Die bronzene Ausführung des Ehrenkreuzes gab es für Christian Lieb, der seit zwölf Jahren die Atemschutzgeräte seiner Feuerwehrkameraden wartet.

Neu in der Wehr sind: Wolfgang Buser, Konrad Lanz und Nico Wartermann.

Verabschiedet wurde Patrick Walter

Befördert wurden zu Feuerwehrfrauen: Sandra Barth und Christiana Rieger; zu Oberfeuerwehrmännern: Stefan Conrad, Sascha Monkos und Luca Wiedemann; zu Hauptfeuerwehrmann/-frau: Martin Barth, Anjouli Besancon, Axel Carli und Markus Rudy; zum Löschmeister: Florian Viellieber; zum Brandmeister: Michael Bode

Insgesamt leisteten die Wehrleute 3535 Stunden ehrenamtliche Arbeit. „Eine stolze Zahl“, wie der Kommandant befand. Bürgermeister Jürgen Stukle bedankte sich für die 24-Stunden-Bereitschaft der Feuerwehrleute. Für das laufende Haushaltsjahr versprach er ein „ausreichend dimensioniertes Notstromaggregat sowie einen Hydranten- und Wasserplan“.

Für besondere Verdienste zeichnete der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Günther Laur (von links) Tobias Schulz und Christian Lieb aus. | Bild: Martina Wolters

Stukle informierte weiter über den dieses Jahr zum 25. Mal stattfindenden Herbstmarkt. Zum Jubiläum werde dort eine Plattform geschaffen, auf der Rettungskräfte – zum Beispiel die Feuerwehrleute – ihre Arbeit vorstellen könnten.

Frickingen Bürgermeister Jürgen Stukle sieht bei Neujahrsempfang Kommunen als „Orte der Wahrheit“, weil sie Beschlüsse von oben umsetzen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Besuch der Feuerwehr in Frick als Höhepunkt

Als weitere Themen für dieses Jahr nannte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Frickingen die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans und die Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF). Im Rückblick stellte Kessler den Besuch in Frick in der Schweiz als Höhepunkt heraus. Die Gemeindepartnerschaft feierte vergangenes Jahr 30-jähriges Bestehen. Mit vielen Bildern berichtete auch der Fricker Feuerwehrmajor Andreas Fahrni vom Mitwirken der Frickinger Kollegen inklusive Jugendfeuerwehr bei der Jahreshauptübung im Kanton Aargau.