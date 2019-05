Die Freien Wähler (FW) gehen als deutliche Gewinner aus der Gemeinderatswahl hervor. Sie können sich über ein Plus von 16,3 Prozent freuen. Das ist vermutlich der nicht mehr existierenden Unabhängigen Bürgerschaft Frickingen (UBF) geschuldet. Gleichzeitig kassierte die Freie Wählerfraktion noch 1,7 Punkte von der CDU-Seite. Daher verbleiben für die Christdemokraten am Ende nur 22,4 Prozent der Wählerstimmen.

Frickingen So hat Frickingen gewählt: Alle Stimmen der Kandidaten für den Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Gleich vier neue Gesichter gibt es bei der FW. Als Allerjüngste zieht die 28-Jährige Einkaufsleiterin Evelyne Eschbach an sechster Stelle in den Ratssaal ein. Ebenfalls ganz neu gewählt wurden die Löwenwirtin Simone Sauter, der Diplomingenieur Joachim Arnold und Gebietsverkaufsleiter Christian Lorenz. Ein Blick auf die Gewählten gesamt weist Michael Baader (FW) zum wiederholten Mal als klaren Stimmenkönig aus. Der Obstbauer mit langjähriger Ratserfahrung konnte 2147 Stimmen von gesamt 18 291 gültigen Stimmabgaben erringen. Die erfahrenen Wiedergewählten: Markus Unger auf Platz Zwei (+549), Gottfried Grundler (+625) Walter Städele (+269) und Susanne Zerwes konnten jeweils einen beachtlichen Stimmenzuwachs für sich verbuchen.

Die CDU- Wähler setzten eher auf Bewährtes. Zwei der drei errungenen Sitze gehen an die „alte Hasen“ Uwe Maier und Johann Müller, die ebenfalls mehr Wählervoten auf sich vereinigen konnten. Maier errang 266 mehr, bei Müller war es ein Plus von 76 Stimmen gegenüber der letzten Gemeinderatswahl. Der Dritte im CDU-Bund ist der über seine Tätigkeit als langjähriger Organisator der Fußball-Dorfmeisterschaften bekannte Hubert Keller. Der 66-jährige Bankfachwirt saß bereits in den 80er Jahren im Gemeinderat.

Frickingen Der neue Frickinger Gemeinderat im Porträt Das könnte Sie auch interessieren

Nicht gereicht hat es für die Leustettener Ortsvorsteherin Antoinette Kieback , die Angestellte Susanne Reichle und Diplomingenieur Boris Wyszkowski (alle CDU). Von den bei den Freien Wählern angetretenen 14 Gesamtbewerbern schafften es fünf nicht: Caroline Elsner, Christine Gillé, Philippe Hermle sowie Antonia Jenning und Medea Conrad. Jenning und Conrad hatten beide eine Wahlperiode lang die UBF im Rat vertreten, bevor sie zur FW überwechselten. Gar nicht mehr angetreten war auf der Freien Wählerseite Maria Reichle und auf Seiten der CDU der stellvertretende Bürgermeister Hermann Sommerfeld.