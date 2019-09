Nicht oft bekommt man als Ausstellungsbesucher solch persönliche und zugleich authentisch anmutende Fotografien zu sehen, wie sie derzeit in Frickingen gezeigt werden. Die Bruckfelder Künstlerin Luisa Wein hat geistig und körperlich behinderte Menschen mit dem Fokus auf deren Persönlichkeit porträtiert. Beim Blick auf die zum Teil sehr großen Porträtfotos drängt sich ein Gedanke sofort auf: Die abgebildeten Personen müssen in einem vertrauten Verhältnis zur Fotografin stehen. Wie sonst können sie so authentisch und zugleich vertrauensvoll in die Kamera schauen?

Das Private der Porträtierten ist es, das Laudator Felix Bockemühl fasziniert. “Es ist sehr persönlich, da zu stehen und den Menschen direkt in die Augen zu schauen“, unterstrich er bei der Vernissage am Montagabend. Der Leiter des Frickinger Natur-Ateliers ging auch auf den englischen Ausstellungstitel ein. „See through“ könne durchsichtig, hindurch sehen bedeuten. „Gleichzeitig kann es als Aufforderung gedacht sein, hinter das Offensichtliche zu schauen“, meinte Bockemühl. Bürgermeister Jürgen Stukle betonte die herausragende Darstellung, die den Charakter der Fotografierten herausstelle.

Die Stereotype wegwischen

„Ich will die Stereotype wegwischen“, sagte die Fotografin selbst. Die klischeehaften Bilder von behinderten Menschen verursachten Berührungsängste. Dem möchte sie entgegenwirken. Sie will zeigen, welch „vielfältige und starke Persönlichkeit“ unter der Oberfläche der Porträtierten sichtbar werden. Denn: “Jeder Mensch ist einzigartig“, so ihre Auffassung.

Die Echtheit der ausgestellten Porträts lässt sich sicher mit Weins Biografie erklären. Als Tochter des Geschäftsführers der Camphill Ausbildungen, Reinhard Wein, hat sie von klein auf Kontakt zu den in Bruckfelden lebenden Menschen gehabt.

Acht Jahre lang hat sie sie, nach eigener Aussage, mitbetreut und eine „besondere, zum Teil freundschaftliche Beziehung“ zu ihnen aufgebaut. Luisa Wein studierte drei Jahre lang Fotografie an der Ostkreuzschule Berlin. Die Ausstellung ist bis 31.Oktober von Montag bis Freitag im Gebäude B der Camphill Ausbildungen zu sehen.