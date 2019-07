Frickingen – Hellseherische Fähigkeiten braucht es kaum, um prophezeien zu können, dass die vier Nachbardörfer Frickingen, Altheim, Leustetten und Lippertsreute am morgigen Sonntag, 30. Juni, ins totale Fußballturnier fallen werden. Denn das ist seit 34 Jahren so, wenn die Fußball-Dorfmeisterschaft ausgetragen wird, deren Ausgang so unwägbar ist wie kein anderer Fußballwettbewerb und das Turnier deshalb immer so spannend macht. Die ersten Spiele werden im HSM-Sportzentrum am Aubach um 10 Uhr angepfiffen. Das Endspiel beginnt circa um 17.30 Uhr.

„Kein Fußballereignis, und sei es auch noch so hochkarätig, kommt gegen unsere Dorfmeisterschaft an“, rührt Hubert Keller, der seit vielen Jahren federführend für deren Organisation zuständig ist, die Werbetrommel. Und in der Tat: Wenn es in Frickingen um den Dorfmeistertitel geht, dann ist die Zuschauertribüne des HSM-Sportzentrums am Aubach immer brechend voll. Und ebenso regelmäßig geht ein ganzer Tag lang ein Zittern und ein Bangen durch die Zuschauerreihen. Je nachdem, für welche Mannschaft das Herz gerade schlägt, gehen die Fans durch ein Wechselbad der Emotionen. Hier der Jubel, dort legen sich Hände vor enttäuschte Gesichter.

„Mit insgesamt 15 Mannschaften haben wir wieder ein stattliches Teilnehmerfeld zusammenbekommen“, freut sich Hubert Keller. Das sind drei Teams mehr als im vergangenen Jahr. Die „Sorg RS jetzt gibt’s Stress“ und die „Beverly Hills Cocks“ sind in diesem Jahr nicht mit von der Partie. Dafür haben sich fünf neue Teams angemeldet: die HSM Kickers, die Lehrlinge HSM, die Wasch Street Boys, die Los Paparonis und Dotter Academy.

Der Spielplan sieht nicht weniger als 54 Begegnungen vor. Da das Turnier auf Kleinspielfeldern ausgetragen wird, wird es an spannenden Torraumszenen nicht mangeln. Im vergangenen Jahr krachte das runde Leder über 300 Mal ins Netz. Der letztjährige Dorfmeister, Atze Milan, wird alles daran setzen, seinen Titel zu verteidigen. Leicht werden diese Ambitionen nicht zu erfüllen sein. Denn Atze Milan spielt in derselben Gruppe wie Lok Leustetten, dem Rekordmeister, der das Turnier schon zehn Mal gewonnen hat.

Die Siegerehrung um 18 Uhr wird Bürgermeister Jürgen Stukle vornehmen. Dank der 13 Sponsoren wird jede Mannschaft einen Preis mit nach Hause nehmen können.

Für Speis und Trank über den Turniertag hinweg sorgt das Bewirtungsteam der Spielvereinigung F.A.L. Um die Mittagszeit und nach der Siegerehrung sorgt die Musikkapelle Altheim für musikalische Unterhaltung.

Die Mannschaften