von SK

Bei einem Brand in einer Wohnung in der Dorfstraße in Leustetten ist am Freitagmittag ein Schaden von mehr als 50 000 Euro entstanden. Die Freiwilligen Feuerwehren Frickingen und Salem waren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz und konnten den Brand nach Angaben der Polizei schnell löschen.

Feuer breitet sich in der Küche aus

Das Feuer sei in der Küche im Dachgeschoss des zweistöckigen Hauses ausgebrochen. Von dort habe es sich auf die Wand und die Decke ausgebreitet. Wie die Polizei vermutet, könnte ein technischer Defekt am Kühlschrank die Brandursache sein. Neben der Feuerwehr war auch das Deutsche Rote Kreuz mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Bewohner können noch nicht in ihre Wohnung zurück

Die Familie, die in der Wohnung lebt, war zum Zeitpunkt des Brandes aber nicht Zuhause. Weil die Wohnung derzeit nicht bewohnbar ist, ist die Familie in einer Gaststätte untergebracht.