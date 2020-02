Frickingen vor 47 Minuten

Einbrecher richten in Frickinger Schule großen Schaden an – Polizei sucht Zeugen

Erheblicher Schaden ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durch einen Einbruch in ein Schulgebäude an der Lippertsreuter Straße entstanden. Im Zeitraum zwischen 18.30 und 6 Uhr brachen Unbekannte eine Nebeneingangstür mit Gewalt auf und drangen so in das Gebäude ein, teilt die Polizei mit.