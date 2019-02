von SK

Laut Mitteilung der Polizei war ein 46-jähriger Autofahrer gegen 9.30 Uhr von Leustetten kommend in Richtung Heiligenberg unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang geriet er mit seinem Opel in einer leichten Kurve nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford eines 39-Jährigen. Der Ford wurde durch den Aufprall in eine Obstplantage geschleudert, berichtet die Polizei. An den beiden Autos entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt, so die Polizei.