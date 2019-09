Auf rund 2000 Euro beziffert die Polizei den Schaden,der bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 10.45 Uhr auf der L 200 in Höhe der Bushaltestelle Rickertsweiler entstand. Im Polizeibericht heißt es, ein 23-jähriger haben von Altheim kommend nach rechts in Richtung Rickertsweiler abbiegen wollen und dabei die Einfahrt zu spät erkannt. Auf regennasser Fahrbahn sei er in der Einmündung nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Auto gegen den Sockel eines steinernen Feldkreuzes geprallt. Während am Steinsockel geringer Schaden entstand, wurde das Auto erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.