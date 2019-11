Frickingen – Das Kleid für den, wie man so sagt, schönsten Tag im Leben, bekommt Frau nun auch in Frickingen. Cosima Böhler hat dort Mitte Oktober einen Laden für Brautmoden eröffnet. Aus einem über mehrere Jahre gehegten Traum wurde mit „Trau dich, Fräulein“ Realität. „Es ging einfach los, ohne große Eröffnungsfeier“, berichtet Böhler. Bereits im November 2018 hatte sie den Entschluss für den Laden gefasst, bei der Suche nach einem Brautkleid für ihre Tochter. „Das wäre die Marktlücke“, hatte sie sich damals gedacht.

Ob Spitze,Tüll oder Satin – Brautkleider können aus den unterschiedlichsten Stoffen gefertigt werden. | Bild: Florian Böhler

Darauf folgten Marktanalyse – zum Beispiel beim Standesamt, wie viele Paare pro Jahr in der Region heiraten, Ladenumbau- und Anpassung sowie Namensfindung. Zudem musste ein Hersteller gefunden werden, der Kapazitäten hat, Hochzeitskleider zu liefern. „50 Kleider habe ich da, aus 100 können die Bräute auswählen“, erklärt Böhler. Erhältlich sind die Modelle der deutschen Marke Frida Claire in den Konfektionsgrößen 32 bis 60 oder auf Maß. „Vier Bräute waren schon da, sieben sind derzeit noch offen. Es macht Spaß“, sagt die 52-Jährige, die auch noch als Kosmetikerin und in einem Unternehmen arbeitet.

Blumen, Taschentücher, Fell – Die Farben Weiß und Rosa herrschen in Cosima Böhlers Brautmodenladen in Frickingen vor. | Bild: Florian Böhler

Der Name „Trau dich, Fräulein“ soll für romantisch-verspielt bis provokant stehen. Böhler selbst gefallen Kleider in leichter A-Linie mit langer Schleppe oder im Fit-and-Flare-Stil. Fit steht dabei für eng anliegend und Flare für ausgestellt. Das heißt: Die Brautkleider schmiegen sich bis zur Hüfte eng an den Körper der Frau und sind nach unten hin weit ausgestellt. Obwohl Böhler längere Zeit in einer Schneiderei tätig war – „Ich habe im Blick, was man machen kann“ – verlässt sie sich beim Abstecken auf die Dienste einer Schneiderin aus Überlingen.

Den Bräuten bietet Cosima Böhler außerdem das Rundumpaket mit Kosmetik. „Es ist aber kein Muss“, erklärt Böhler. Mit den Frauen sei es immer emotional. „Ich fiebere mit jeder Braut mit“, so die 52-Jährige. Anderen Frauen rät sie, getreu dem Ladennamen „Trau dich, Fräulein“, sich einfach zu trauen, ihre Träume umzusetzen. Schritt für Schritt, von der Gewerbeanmeldung bis zur Eröffnung.