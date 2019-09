von Mardiros Tavit

Es schien, als ab die Konzertbesucher die Südwestdeutsche Philharmonie mit seinem Dirigenten Ari Rasilainen in Frickingen am Sonntag nicht mehr von der Bühne lassen wollten. Minuten langer Applaus als Dank für einen Abend außergewöhnlichen sinfonischen Hochgenusses. Das Programm zur Saisoneröffnung trägt den Titel „Aufbruch“. Cantus Arcitus mit dem Untertitel „Concerto for Birds and Orchestra“ (Konzert für Vögel und Orchester) von Einojuhni Rautavaara, Franz Schuberts „Unvollendete“ und Gustav Mahlers Sinfonie Nummer eins waren die Ingredienzien dieses Programms.

Beim Aufbruch zum Herbstanfang zwitscherten erst die Vögel. Vom Band eingespielt, füllten Vogelstimmen den Raum in der Graf-Burchard-Halle. Die Instrumente nahmen das Gezwitscher, das Rufen und Krächzen der Vögel auf. Es entwickelten Harmonien und Melodien. Irgendwie hörte es sich wie ein morgendliches Erwachen im Frühling an, passte aber auch hervorragend zum Herbst, der Jahreszeit des Wandels. Nach dem modernen Stück ging es mit Schuberts „Unvollendete“ zurück ins Zeitalter der Romantik. Der hervorragenden Akustik der Graf-Burchard-Halle sei dank, dass der Abend bis jetzt schon ein Hochgenuss in allen Zuhörerreihen war.

Voller Intensität und Wucht

Es folgte ein außergewöhnliches Konzerterlebnis: Gustav Mahlers Sinfonie Nummer eins. Anfangs trug die Sinfonie den Titel „Titan“, aber den zog Mahler zurück. Es schien nun, das Orchester wolle seine Grenzen austesten. Es war nicht ganz klar, ob Ari Rasilainen als Ausnahmedirigent seinen Klangkörper zu dieser Höchstleistung antrieb oder ob er sein Orchester zügeln musste, damit es sich nicht überschlägt. Auf alle Fälle war das Resultat eine titanische Leistung voller Intensität und Wuchtigkeit. Alle Register agierten auf höchstem Niveau. Von dem Ambiente der Graf-Buchard-Halle als Mehrzweckhalle sollte sich die Konzertbesucher nicht täuschen lassen. Sie bewies wieder, dass ihre Akustik exzellent ist. Hat die Mahler-Sinfonie melancholische Momente, endet sie doch im Jubel. So ging manch Konzertbesucher innerlich jubilierend in den herbstlichen Abend.