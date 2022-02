Frickingen vor 1 Stunde 65-jähriger Motorradfahrer wird bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt Schwere Verletzungen hat sich ein 65-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstag zugezogen. Er war mit seinem Zweirad auf der Straße zwischen Frickingen und Leustetten mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

