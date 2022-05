Ein 60-Jähriger ist am Mittwoch in Frickingen teilweise von einem Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann gegen 16.45 Uhr zusammen mit seiner Frau einen Traktor vom Gelände einer Tankstelle an der Landstraße abholen.

Als der 60-Jährige, neben dem Traktor stehend, seiner Frau beim Einlegen des Schalthebels behilflich sein wollte, machte das Fahrzeug einen Satz von vorn, erfasste und überrollte den Mann teilweise. Zur Erstversorgung des Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann schwer verletzt, Lebensgefahr bestand aber nicht.