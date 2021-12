Der Gemeinderat hat in der letzten öffentlichen Sitzung 2021 festgelegt, wofür die Gemeinde im neuen Jahr Geld ausgeben wird. „Wir investieren 2022 in Bildung und Betreuung, sprich in die Zukunft unserer Kinder“, sagte Bürgermeister Jürgen Stukle mit Blick auf den geplanten ersten Bauabschnitt der neuen Grundschule sowie den bereits im Rohbau erstellten Krippenneubau beim Kinderhaus Altheim. Zusammen mit Kämmerer Florian Keller legte Stukle den Investitionsplan mit einem Umfang von insgesamt 4,4 Millionen Euro dar.

Demnach machen die beiden Baumaßnahmen für Krippenkinder und Grundschüler allein 2,56 Millionen Euro aus. Zu den wichtigsten Maßnahmen im neuen Jahr gehören außerdem die Erschließung des Baugebiets Schwäppern mit 480.000 Euro sowie der Grundstückskauf für weitere Baumaßnahmen in Höhe von 200.000 Euro.

Auch Sanierung von Straßen steht an

Geld fließt auch in die Sanierung und Modernisierung von Straßen. Wichtige Projekte sind hier die Gemeindeverbindungsstraße Finkenhausen (160.000 Euro), Maßnahmen in Leustetten oder im Rebweg. Zwei Erschließungsstraßen für die Erweiterung im Gewerbegebiet Böttlin schlagen mit rund 170.000 Euro zu Buche.

Geld kommt hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken

Fest eingeplant sind 70.000 Euro für die Teilfinanzierung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs. Wie Bürgermeister Jürgen Stukle im Gemeinderat erklärte, solle das „ambitionierte Programm“, wie er es nannte, hauptsächlich über Grundstückserlöse von anvisierten 1,8 Millionen Euro plus Beiträge (400.000 Euro) und Zuwendungen von 834.000 Euro finanziert werden. Hinzu kommt ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 300.000 Euro. Ein für den Grundschulbau zweckgebundenen Kredit von 1 Million Euro ist vorsorglich eingeplant.

Im Sommer 2021 zeigten die Kleinen im Kindergarten Altheim, wo die neue Krippe hingebaut wird: Dafür mussten die Hochbeete weichen. Im Bild von links: Tamo, Karla, Katharina, Lucas, Kindergartenleiterin Birgit Hagg, Mia und Björn. | Bild: Martina Wolters

Ab 2023 soll das Investitionsvolumen merklich zurückgefahren werden

Zum Jahresende 2022 liege die Summe, die die Gemeinde unmittelbar für Zahlungen verwenden könne, bei rund 480.000 Euro und damit über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe von 122.000 Euro. Florian Keller sprach von einem ambitionierten, aber solide finanzierten Investitionsplan. Das kommende Jahr werde ein Ausnahmejahr, was Investitionen angehe. Nach Abschluss des Großprojektes Grundschulneubau solle das Investitionsvolumen in den nächsten Haushaltsjahren wieder „merklich zurückgefahren“ werden.

Mehrere Gemeinderäte erkundigten sich nach Zusagen für Zuschüsse. Mit Ausnahme der Grundschule seien bereits alle Projekte bewilligt, sagte der Bürgermeister. Der Schulbau sei ohne der möglichen Kreditaufnahme aktuell zu 37 Prozent gegenfinanziert. Fachfördermittel könnten erst ab Januar beantragt werden.