Bei einem Unfall auf einem abschüssigen Schotterweg hat sich eine 19 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstagnachmittag mittelschwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei war die 19-Jährige gegen 13 Uhr von Steigen kommend zwischen der Straße „Silberberg„ und Frickingen unterwegs, als sie vermutlich beim Bremsen die Kontrolle über das Rad verlor und stürzte. Sie wurde durch den von ihr alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.