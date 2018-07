von SK

Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Mittwochabend sind keine weiteren Bewerbungen eingegangen, wie die Gemeinde mitteilt. Arman Aigner, Mirko Meinel und Thilo Reiss konkurrieren um die Nachfolge von Bürgermeister Markus Spieth, der nicht mehr antritt.



Aigner (45) ist Leiter des Langenargener Postens der Wasserschutzpolizei. Meinel (34) ist Integrationsbeauftragter und Reiss (41) ist Bankkaufmann und Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat. Am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr richtet die Gemeinde eine öffentliche Kandidatenvorstellung in der Festhalle von Eriskirch aus.

