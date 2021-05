Am Donnerstag hat die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung erlassen. Danach wird die Bundes-Notbremse aufgehoben, wenn der Inzidenzwert in einem Kreis an fünf Tagen hintereinander – der Sonntag zählt nicht mit – unter 100 liegt. Dann könnten unter anderem die Außen- und Innengastronomie, Hotels und Ferienwohnungen unter gewissen Auflagen öffnen.

Bodenseekreis Inzidenz weiter unter 100: Wann die Notbremse im Bodenseekreis gelockert werden könnte Das könnte Sie auch interessieren

Tatsächlich lag der Inzidenzwert im Bodenseekreis am Samstag erstmals wieder unter 100. Bleibt der Wert weiter im zweistelligen Bereich, könnte die Notbremse im Bodenseekreis nach Angaben des Landratsamts am kommenden Samstag gelockert werden. Wie schätzen Ferienwohnungsvermieter und Anbieter von Freizeitaktivitäten in der Gemeinde die Situation ein?

Mechthild und Albert Scherer freuen sich auf ihrem Ferienhof in Unterhomberg, wenn endlich wieder Gäste kommen und die Ferienwohnungen ausgebucht sind. | Bild: Wolf-Dieter Guip

In Unterhomberg betreibt Familie Scherer einen Ferienhof mit sieben Ferienwohnungen und sechs Gruppenwohnungen, in denen überwiegend Menschen mit Assistenzbedarf ihren Urlaub verbringen. „Wir sind jetzt Ende des siebenten Monats im Lockdown und die aktuellen Inzidenzwerte geben uns Hoffnung, am kommenden Samstag, am Beginn der Pfingstferien, aufmachen zu können“, gibt sich Albert Scherer zurückhaltend optimistisch. Die Buchungslage sei überwiegend identisch mit der vor einem Jahr. Nur die großen Wohnungen für Gruppen seien noch nicht ausgebucht, weil die verschiedenen Einrichtungen noch sehr vorsichtig seien. 95 Prozent der Gruppen werden in diesem Jahr wohl nicht anreisen, schätzt Albert Scherer.

Alle 72 Stunden wird getestet

Zu den Auflagen für Hotels und Ferienwohnungen gehört, dass die Gäste alle drei Tage einen negativen Corona-Schnelltest nachweisen müssen. „Über Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee, haben wir erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, einen Kursus zu belegen, der es einem ermöglicht, bei den Gästen einen Corona-Test abzunehmen und der auch dazu autorisiert, dass das Ergebnis anerkannt wird“, erklärt Scherer. Das sehe er als großen Vorteil, „weil wir es den Gästen leicht machen wollen“. Mechthild Scherer gibt zu bedenken: „Es wäre ganz schlecht, wenn die Werte jetzt um die 100 pendeln würden und die Unsicherheit wieder wächst; deshalb müssten jetzt alle weiterhin sehr vorsichtig sein.“

Susanne Markhart blickt noch etwas skeptisch auf eine mögliche Öffnung am kommenden Samstag und ist erst für die zweite Ferienwoche optimistisch. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Familie Markhart vom Franzenhof in Azenweiler verfügt über zehn Ferienwohnungen. „Ich traue der Geschichte mit den Öffnungen noch nicht so ganz, aber wenn es so bleibt, werden wir am Samstag die ersten Gäste empfangen. Wobei ich in der ersten Woche der Pfingstferien noch vorsichtig bin. Wenn es hält, bin ich optimistisch für die zweite Woche“, erklärt Susanne Markhart. Für die Gastgeber habe sie Selbsttests angeschafft und über die Landesarbeitsgemeinschaft Ferien auf dem Bauernhof einen Kursus online abgelegt, damit sie autorisiert ist, die Gäste auf Corona zu testen.

Vier Bungalows, Fremdenzimmer und das Gasthaus Sternen in Obersiggingen betreibt Christine Steidle, die über den Hotel- und Gaststättenverband Dehoga eine Online-Schulung absolviert hat, um ihre Feriengäste testen zu können. „Wir haben die Corona-Zeit genutzt und viel repariert, verschönert und renoviert. In den letzten Tagen haben wir alles vorbereitet und durchgespült, damit wir am Samstag die Zimmer, Bungalows und das Restaurant innen und außen öffnen können.“

Sie und ihr Team freuten sich auf das Pfingstwochenende und seien gespannt darauf zu sehen, wie groß der Andrang sein wird. Etwas Unsicherheit bleibe jedoch. Hält die Inzidenz? Wie schnell sich alles ändern kann, zeigt für Christine Steidle die Entwicklung Ende vergangener Woche. Während die Inzidenz am Samstag bei 93,3 lag, betrug der Wert tags zuvor noch über 120.

So ist die Situation bei den Freizeitangeboten

Als Gemeinde mit einem deutlichen Fremdenverkehrsanteil sind neben Hotellerie und Gastronomie auch die Freizeiteinrichtungen von besonderer Bedeutung; für Gäste ebenso wie für Einheimische. Die Wanderwege im Deggenhausertal und der gerade bei Familien überaus beliebte Schaukelweg sind, unter Berücksichtigung der Corona-Regeln, schon seit Längerem wieder nutzbar. In Länderverordnungen wurde schon im vergangenen Jahr festgelegt, dass Golf grundsätzlich als Individualsport allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstandes weiter zulässig ist. Deshalb kann auch auf dem Rochushof in Unterhomberg unter Beachtung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen gegolft werden. „Vielleicht sind wir so ein bisschen Corona-Gewinner, denn es gibt ein sehr großes Interesse am Golfsport“, sagt Golfclub-Vorstand Claudius Jehle; gerade in Corona-Zeiten habe das Golfspiel in der freien Natur viele Vorteile.

Beate und Achim Kotte auf dem Swingolfplatz bei Wendlingen freuen sich, wenn auch die Gastronomie wieder öffnen darf. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Ganz ähnlich verhält es sich beim Swingolf. „Nachdem empfohlen worden war, dass über Ostern alle daheim bleiben sollen, um der Pandemie Herr zu werden, haben wir erst am 21. April geöffnet“, erklärt Beate Kotte von der Swingolfanlage in Wendlingen. Es sei möglich, zu zweit oder als Familie Swingolf zu spielen. Die Gastronomie sei noch geschlossen aber es gebe Getränke „to go“. „Wir sind flexibel und wenn wir dann über Pfingsten auch die Gastronomie öffnen dürfen, können wir auch etwas anbieten und Kuchen sind auch schnell gebacken.“

Cornelia Allgaier betreibt mit ihrem Mann Albert den Borgenparcours in Magetsweiler. „Beim ersten Lockdown vor jetzt 14 Monaten mussten wir den Bogenparcours noch schließen, aber seit dem zweiten Lockdown wurde Individualsport dann zugelassen“, erklärt sie. Der Bogensport findet als Individualsport in freiem, naturbelassenem Gelände statt, über 26 Stationen verteilt auf 2,5 Kilometer, sodass Abstände eingehalten werden können. Nachdem Familie Allgaier im vergangenen Jahr eine Petition zur Genehmigung des Parcours zurückgezogen hatte, seien jetzt das Baurechtsamt in Markdorf und die Gemeinde Deggenhausertal bemüht, einen guten Weg zu finden. Währenddessen könne der Parcours weiter betrieben werden.

Auf dem Bogenparcours mit dem Drachen im Hintergrund: Betreiberin Cornelia Allgaier und Andreas Hofer mit seinem Sohn Jakob aus Biberach, die einen Vater-Sohn-Ausflug nach Magetsweiler gemacht haben. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Mittlerweile haben die Allgaiers auch Kontakt zum Landtagsabgeordneten Martin Hahn (Bündnis 90/Die Grünen) aufgenommen. „Sportarten im Freien, die wenig Fläche verbrauchen und gut mit der Natur harmonieren, brauchen einen anderen Umgang im Genehmigungsverfahren“, erklärt Hahn auf Nachfrage des SÜDKURIER und meint, dass es gerade jetzt wichtig sei, dass man sich im Freien betätigen kann – „das ist von besonderer Bedeutung.“