Während in den Tälern und in Seenähe die weiße Pracht bereits wieder dahinschmilzt, bietet sich auf dem Höchsten im Deggenhausertal immer noch eine stabile Schneedecke. Zwar ist der kleine Lift für Alpin-Skilauf unter anderem wegen der Corona-Pandemie nicht in Betrieb, dennoch gibt es für Wintersportler auf dem knapp 840 Meter hohen Berg jede Menge Betätigungsmöglichkeiten. Das reicht von Spaziergängen auf tief verschneiten Wegen über Ausflüge zum Aussichtspunkt – mit unglaublichen Ausblicken bei passendem Wetter – bis hin zu Schneeschuhwanderungen, Rodelpartien und Snowkiting sowie Ski-Langlauf in präparierten Loipen über verschiedene Rundwege.

Aus Illmensee-Ruschweiler ist Maria Eisele auf den Höchsten gefahren. „Immer wenn ich Zeit habe, genügend Schnee liegt und das Wetter mitspielt, gehe ich hierher zum Langlaufen.“ Zwar sei gerade nicht frisch gespurt, aber es sei gut gelaufen, weil schon viele Langläufer vor ihr die Loipe genutzt haben. Sie macht einmal die Woche Sport, im Sommer auch Radfahren, Schwimmen, Laufen und Spaziergänge. Gerade in Zeiten von Corona sei Ski-Langlauf ein guter Ausgleich an der frischer Luft, um das Immunsystem zu stärken und gesund zu bleiben. Eine Infektionsgefahr sehe sie höchstens, wenn die Leute am Parkplatz zusammenstehen, „aber jeder steht in der Verantwortung, die Regeln einzuhalten“, so Eisele.

Maria Eisele aus Illmensee-Ruschweiler kommt regelmäßig auf den Höchsten zum Langlaufen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Loipen am Höchsten Eine „braune“ Übungsschleife mit zwei Kilometern Länge ist in Rubacker-Homberg. Die leichteste, „rote“ Tour über drei Kilometer befindet sich ebenfalls in Rubacker-Homberg. Durchaus anspruchsvoll ist die „blaue“ Spur Rubacker-Glashütten-Lichtenegg mit sieben Kilometern. Die schwerste, „grüne“ Strecke geht über Homberg-Limpach, wegen der großen Höhenunterschiede über fünf Kilometer. Einsteigen in die Loipen kann man in der Nähe des Gasthofs Höchsten in Rubacker-Höchsten, in Glashütten beim Parkplatz Aussichtsturm, in Limpach in der Nähe des Mohren beim Sportplatz und in Homberg in der Nähe des Gasthofs Linde. Auskünfte gibt es über das Loipen-Telefon 0 75 55/9 21 00. www.hoechsten.de

Klaus Endres und seine Tochter Miriam aus Horgenzell haben erst kürzlich mit Langlauf begonnen und für Miriam ist es das erste Mal auf den schmalen Brettern. „Ski-Langlauf ist sportlich eine Herausforderung und anstrengender als Alpin-Ski. Ich kann das nur allen empfehlen, es einmal auszuprobieren“, erklärt sie. Und Klaus Endres ergänzt: „Ich habe die Skier seit Mitte Dezember und es ideal, hier auf dem Höchsten zu laufen in dem tollen Schnee, der wunderbaren Landschaft und der unvergleichlichen Ruhe.“ Tags zuvor sei Traumwetter gewesen und die Loipen waren frisch gespurt. Aber da es schon ein paar Pioniere gegeben hätte, so Endres, sei es jetzt auch toll gewesen und hätte großen Spaß gemacht.

Video: Wolf-Dieter Guip

Hans-Karl Huber aus Wilhelmsdorf geht regelmäßig zum Langlaufen. „Hier auf dem Höchsten ist es immer etwas kälter und deshalb gibt es auch meistens mehr Schnee, deshalb komme ich gerne hierher.“ Der Höchsten sei ein besonderer Ort mit frischer Luft und er besucht auch die Kapelle der Zieglerschen in Rubacker und den Aussichtspunkt an der Spitze des Bergs. Carola und Harald Langenbach aus Salem sind sehr froh, auf dem Höchsten Langlaufen zu können, weil es „die einzige offene und gespurte Langlaufstrecke in der näheren Umgebung ist.“ Anja Gerster aus Wilhelmsdorf-Esenhausen hat erst in diesem Jahr mit dem Langlaufen begonnen und ist nun bereits zum vierten Mal auf dem Höchsten: „Es ist herrlich hier an der frischen Luft in der schönen Gegend und es macht Spaß in der Loipe.“

Elia Ulmerich nutzt die große freie Fläche oberhalb des Rodelhangs auf dem Höchsten zum Snowkiting und saust recht flott über die Piste. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Für das Spuren der Loipen auf dem Höchsten sind Raimund Silbereis – und aktuell auch sein Sohn Michael – sowie Höchstenwirt Hans-Peter Kleemann ehrenamtlich unterwegs. „Mir fällt auf, dass die Corona-Regeln weitgehend eingehalten werden und ich finde es positiv, dass die Leute diesbezüglich ein ausgeprägtes Bewusstsein haben“, so Kleemann.

Oberhalb des Rodelhangs auf dem Höchsten, auf einer recht langen Ebene ist Elia Ulmerich beim Snowkiting. Er steht auf seinem Snowboard und lässt sich von einem Drachen über die Fläche ziehen. „Ich habe vor zwei Jahren – auf dem Wasser – einen Kiting-Kurs gemacht und das funktioniert auch auf dem Schnee“, erklärt Ulmerich. Schwierig und wichtig sei es, gegen den Wind zu fahren, damit man wieder zurück zum Ausgangspunkt kommt. Auf jeden Fall ist er mit gehörigem Tempo unterwegs.