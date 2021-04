420 Corona-Tests haben die Ehrenamtlichen des DRK seit dem 9. März in der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen abgenommen. „Erfreulicherweise waren davon nur zwei positiv“, informiert Bürgermeister Fabian Meschenmoser auf SÜDKURIER-Nachfrage. Ursprünglich bis Ende März befristet, können sich die Bürger nun weiterhin in Wittenhofen testen lassen. Termine bis einschließlich Sonntag, 18. April sind jeweils dienstags, donnerstags und sonntags von 18 bis 20 Uhr geplant. Voraussetzung ist die Anmeldung von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr unter Telefon 0 75 55/92 00 90.

Nachfrage nach Tests ist stetig gestiegen

Die Nachfrage nach den Tests sei stetig gestiegen, berichtet Meschenmoser. „Seit zwei Wochen wurden die Termine an den drei Teststationen so gut wie alle genutzt.“ Der Aufwand in Verbindung mit dem Einsatz der Ehrenamtlichen von DRK und Freiwilliger Feuerwehr lohne sich in jedem Fall, so der Bürgermeister, der gleichzeitig Vorsitzender des DRK Deggenhausertal ist. Zum Corona-Test zugelassen sind nur Personen ohne Symptome.

„Die beiden positiven Fälle zeigen, wie wichtig es ist, die Leute auf diesem Weg rechtzeitig warnen zu können.“ Josef Bentele, DRK-Bereitschaftsleiter

Im Fall des Falles bekommen die betroffenen Personen ein Info-Blatt ausgehändigt, müssen einen PCR-Test beim Hausarzt abnehmen lassen und sich unverzüglich in Quarantäne begeben. „Wir melden die positiven Fälle ans Gesundheitsamt“, teilt DRK-Bereitschaftsleiter Josef Bentele weiter mit.

Josef Bentele, Bereitschaftsleiter des DRK Deggenhausertal | Bild: Claudia Wörner

Durchweg gute Rückmeldungen für das Testzentrum

Die Rückmeldungen zum kommunalen Testzentrum seien bislang durchweg gut gewesen. Gelobt werde die Testung in einem abgeschlossenen Raum, der harmonische Ablauf und der kontaktarme Rundweg in der Halle, berichtet Bürgermeister Meschenmoser. „Viele Leute sagen, dass sie sich jetzt ohne großen Aufwand ein Stück Sicherheit holen können“, ergänzt Josef Bentele. Auch die 15-minütige Wartezeit auf das Testergebnis werde nicht bemängelt. „Die digitale Umstellung kommt, falls der Bodenseekreis zur Modellregion nach Tübinger Vorbild wird“, sagt Fabian Meschenmoser.