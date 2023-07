Das Sommerfest des Musikvereins (MV) Roggenbeuren stand in diesem Jahr im Zeichen des 110-jährigen Bestehens der Kapelle. „Wir hätten natürlich lieber auf dem idyllischen Schulhof in Wittenhofen das Sommerfest ausgerichtet“, sagt Vereinsvorsitzender Michael Baumgartner. Aber aufgrund der kritischen Wetterlage hatte der Vorstand rechtzeitig entschieden, auf die benachbarte Alfons-Schmidmeister-Halle auszuweichen. Und die Entscheidung erwies sich als goldrichtig, denn am Samstagabend zogen dicke schwarze Wolken über das Deggenhausertal und hin und wieder regnete es und die Temperaturen waren außerhalb der Halle recht frisch. Sehr zufrieden zeigte sich Michael Baumgartner, dass die Halle von Beginn an gut gefüllt war, denn zum Auftakt sorgte die befreundete Kapelle aus Kröv an der Mosel, für eine großartige Stimmung bei den Besuchern.

Jahrzehnte lange Freundschaft

„Seit 40 Jahren schon ist Diethelm Albrecht unser Dirigent“, erklärte Karl-Josef Röhl vom MV Kröv. Mitten im Saal auch der Ehrendirigent des MV Roggenbeuren, Bruno Baumgartner, der seit 1960 bei jedem Sommerfest des MV dabei war und froh ist, dass er heute nicht mehr in der Verantwortung steht, wenn es um die Entscheidung geht, ob das Fest im Schulhof oder der Alfons-Schmidmeister-Halle stattfindet: „Ich war 1969 der Initiator der Freundschaft zum MV Kröv.“ 1969 hätte es ein internationales Treffen von Kapellen in Kröv gegeben, bei dem der MV Roggenbeuren dabei war und ein Jahr später hätte der MV das erste Mal beim Weinfest in Kröv gespielt. Gerne erinnert sich Baumgartner daran, dass er 2012 in Kröv mit 90 Musikanten aus Kröv und vom MV Roggenbeuren in Kröv die goldene Hochzeit mit seiner Frau Maria gefeiert hat, was die enge Freundschaft zwischen den beiden Vereinen belegt.

Unter den Musikanten aus dem Moselort ist auch Maren Moseler, Weinprinzessin in Kröv, die aus einer Winzerfamilie stammt. Als Verwaltungswirtin bei der Verbandsgemeinde beschäftigt, hatte sie sich um das Amt der Weinprinzessin beworben. „Es ist bei uns so üblich, dass ich nach einem Jahr Prinzessin dann im kommenden Jahr Weinkönigin werde“, berichtet Moseler, die F-Horn spielt und schon seit 14 Jahren in der Kapelle aktiv ist. Sie ist das erste Mal in Deggenhausertal, nicht zuletzt, weil der MV Kröv jetzt das erste Mal nach elf Jahren wieder im Tal aufspielt, wobei sie betont, dass der MV Roggenbeuren mindestens alle zwei Jahre zum Weinfest in Kröv spielt.

Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt der Scherzachtaler Blasmusik, die aus der Raumschaft Ravensburg stammt und der nur durch Unterstützung von Sponsoren möglich war, da man keinen Eintritt verlangen wollte. Gründer und Dirigent der Scherzachtaler, Anton Gälle berichtete: „Wir spielen jetzt seit 34 Jahren zusammen und dies ist jetzt unsere Abschiedstour.“ Nach einem Festgottesdienst am Sonntag spielte beim Sommerfest zunächst der MV Bermatingen und anschließender der gastgebende MV Roggenbeuren auf. Beim Feierabendhock am Montag übernahm zunächst die Partnerkapelle aus Kröv den musikalischen Part, bevor der MV Ahausen für einen harmonischen Ausklang sorgte.

110 Jahre Musikverein Erstmals in einer Zeitung erwähnt wurde die Kapelle am 15. Januar 1913 anlässlich des Geburtstages von Kaiser Wilhelm, als sie im Gasthaus Löwen in Urnau aufspielte. 1927 nahm die Kapelle zum ersten Mal mit gutem Erfolg an einem Wertungsspiel teil. Nach der Gründung des Musikvereins aus der Musikgesellschaft 1934 gab es 17 aktive und 108 passive Mitglieder. Unter Leitung von Bruno Baumgartner bildete sich 1960 die in der Region sehr erfolgreiche Trachtenkapelle Roggenbeuren. Von 1962 bis 1994 war der Bürgermeister von Wittenhofen, Alfons Schmidmeister, Vorsitzender des Musikvereins. Über viele Jahre war es Anton Rist. Heute ist Michael Baumgartner Vereinsvorsitzender. Weitere Informationen:

http://www.mv-roggenbeuren.de