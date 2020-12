„Schon vor etwa acht Wochen hatte unser Küchenchef die Idee, auf dem Höchsten einen Weihnachtsmarkt zu organisieren“, erklärt Höchstenwirt Hans-Peter Kleemann. Dann kam der zweite, sogenannte „Lockdown-Light“ und eine mögliche große Lösung wurde verworfen. Mit der Verlegung von Glasfaser von Glashütte zum Berggasthof wurde der Mundartweg vom Aussichtspunkt auf dem Höchsten zum Berggasthof verbreitert und so entstand die Idee, hier einen „Weihnachtsmarkt Drive-in“ zu organisieren.

„Unseren Mitarbeitern fällt daheim die Decke auf den Kopf und so waren sie schnell zu begeistern und gerne bereit ehrenamtlich an der Umsetzung mitzuwirken“, freut sich Kleemann. Anja Kissner und Steffi Sturm haben die Detailplanung übernommen. Das Ergebnis: Am Samstag, 5. Dezember und Sonntag, 6. Dezember, gibt es von 16 bis 20 Uhr, ein „Winter Wonderland“ auf dem Höchsten. Startpunkt ist beim Parkplatz am Aussichtspunkt, dann geht es abwärts über den Mundartweg und am Bergasthof vorbei über den Parkplatz gibt es weitere Buden. „Die verschneiten Bäume sind angestrahlt und Lichterketten bestimmen die Atmosphäre“, so Kleemann.

Nicht aussteigen und bei der Bestellung Mundschutz tragen

Wichtig ist, dass man nur Schrittgeschwindigkeit fahren darf, man darf nicht aussteigen und bei der Bestellung ist ein Mundschutz zu tragen ist. Am Startpunkt gibt es eine Information über die Regeln und das Angebot der einzelnen Stationen. Dort geben Höchsten-Mitarbeiter mit Mundschutz die entsprechenden Artikel aus. An insgesamt elf Buden, die der Höchstenwirt von der Stadt Pfullendorf hat, gibt es unter anderem Kunsthandwerk, Getränke wie Glühwein, Punsch, Heißer Jacky, Liköre und Holunderglühmost sowie Speisen wie Käsespätzle, Pulled-Bio-Beef, Grillwurst, Garnelen Curry, Gebäck, Kaiserschmarrn und Popcorn. Auch an einen Weihnachtsbaumverkauf wurde gedacht.