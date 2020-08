von Wolf-Dieter Guip und Stefanie Nosswitz

Am Mittwoch wurde bei Routinepumptätigkeiten der Gemeinde Deggenhausertal ein Wasserverlust an der Pumpendruckhauptleitung an der K7750 (Gehrenbergstraße) zwischen Roggenbeuren und Harresheim festgestellt, wie Martin Scheerer, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis, mitteilt.

Am Abend konnte das Leck lokalisiert werden. | Bild: Scheerer, Martin

Kurze Zeit später konnte am Abend auch das Leck lokalisiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal wurde gegen 20.36 Uhr alarmiert, um den Bauhof und eine Baufirma bei der Reparatur zu unterstützen. Insbesondere wurde die Baustelle abgesichert und ausgeleuchtet.

Die Baustelle wurde abgesichert und ausgeleuchtet. | Bild: Scheerer, Martin

Etliche Teilorte ohne Wasserversorgung

Für die Bauarbeiten musste die Leitung abgeschiebert werden, so dass die Teilorte Harresheim, Vorderharresheim, Schoren, Winkelhof, Wendlingen, Burgstallhof, Eggenweiler, Tannenhof, Grünwangen, Wagenberg und Schnaidthof mit insgesamt mehreren hundert Bewohnern vorübergehen keine Wasserversorgung hatten.

Als echte Knochenarbeit hatte sich die Freilegung des geborstenen alten Wasserrohres entpuppt. Die Männer aben alles, um die abgeschnittenen Ortsteile und Höfe wieder mit Wasser zu versorgen. | Bild: Fabian Meschenmoser

Bürger werden über verschiedene Kanäle informiert

Darüber hatte Bürgermeister Fabian Meschenmoser am Abend auf seiner Facebook-Seite informiert. Des Weiteren wurde die Bevölkerung über die Warnapp des Bundes NINA, Radio- und Lautsprecherdurchsagen und persönliches Aufsuchen vor Ort informiert. Am Feuerwehrhaus in Wittenhofen wurde eine Wasserabgabestelle für Bürger eingerichtet, die gegebenfalls Wasser benötigten.

Die Reparaturarbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. | Bild: Scheerer, Martin

Reparaturarbeiten ziehen sich bis in die Morgenstunden

Die Reparaturarbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden und konnten da abgeschlossen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal war mit dem Mannschaftstransporter und dem Gerätewagen Transport im Einsatz.

Das neue Rohr ist auf die erforderliche Länge zurechtgeschnitten und muss nun eingepasst werden, damit das Wasser wieder fließen kann. | Bild: Fabian Meschenmoser

Bürgermeister Meschenmoser ist zufrieden mit dem Einsatz

Bürgermeister Fabian Meschenmoser war selbst an der Stelle des Rohrbruchs bei Harresheim, um sich ein Bild vom Schaden zu machen und zeigte sich zufrieden über den engagierten Einsatz von Bauhof, Wasserwerkern, Bauunternehmen und der Feuerwehr.

Am Donnerstagmorgen teilt er auf seiner Facebook-Seite mit: „Es läuft wieder. Durch den schnellen und umsichtigen Einsatz unserer Wasserversorgung konnte der Wasserrohrbruch in der Nacht geflickt werden. Dadurch hatten alle betroffenen Haushalte heute Morgen wieder Wasser.“

Am Morgen danach: Von den intensiven Arbeiten über Nacht zeugt am Morgen nach dem Rohrbruch nur noch ien tiefes Loch, wo man das neu eingesetzte Rohstück guterkennen kann; etliche Maispflanzen mussten beiseite geschoben werden. Im Hintergrund rechts die Auffahrt zum Hummer-Hof. Bild: Wolf-Dieter Guip | Bild: Wolf-Dieter Guip

So erlebten die Anwohner des Hummer-Hofes den Rohrbruch

Jakob Hummer vom benachbarten Hummer-Hof sagt am Morgen nach dem Rohrbruch: „Ich habe gar nicht mitbekommen, dass das Wasser abgestellt war und heute Morgen lief es ja wieder ganz normal.“ Seine Familie hat ihm von dem Rohrbruch berichtet. Hummer, der viel mit seinem Hund Wuschel unterwegs ist, erklärt, dass die Wasserleitung bereits bis zum Felix-Hof bei Roggenbeuren erneuert worden sei und der hoffe, dass die Leitung an seinem Hof vorbei bis Hinterharresheim in absehbarer Zeit auch erneuert werde.

Jakob Hummer hat von der Sperrung des Wassers nicht viel mitbekommen. In der zum Regenwasserspeicher umgebauten ehemaligen Grube ist immer ausreichend Wasser für den Garten. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Leitungen sind bis zu 40 Jahre alt

Die Leitungen würden jetzt seit 40 Jahren im Boden liegen und da könne es durchaus erneut zu Problemen kommen, vermutet Hummer. Allerdings sieht Jakob Hummer das Ganze recht entspannt. Von der Zuleitung zum Druckregler Wendlingen hat der Hummer-Hof jetzt einen Schieber zum Hof: „Da haben wir wohl die nächsten 40 Jahre Ruhe.“

Seit mehr als 100 Jahren gibt es auf dem Hummer-Hof einen fließenden Brunnen, der aus einer in der nähegelegenen Quelle gespeist wird. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Außerdem hat er eine ehemalige Grube zum Regenwasserspeicher umgebaut und mit dem Wasser kann man gut den Garten bewässern. „Wir haben hier auch einen fließenden Brunnen, der mehr als 100 Jahre alt ist und früher ein Holzbrunnen war.“ Dieser wird von einer etwas abgelegenen Quelle gespeist, was ausreichen würde, um den Garten zu bewässern und die Tiere zu versorgen.