„Ich war um 3.25 Uhr auf der Strecke zwischen Roggenbeuren und Harresheim und die Leckstelle war zu sehen, weil auf einer Hofzufahrt das Wasser hinunterlief“, berichtete Schmid am Vormittag. Nachdem er einen Kollegen hinzugezogen hatte, wurde ein Team organisiert, um den Schaden zu beheben. Hand in Hand arbeiteten Wasserwerker, Mitarbeiter des Bauhof, des Baggerbetriebs Schneider aus Urnau und der Firma Rohrleitungsbau aus Frickingen zusammen.

Die Wasserbecken im Hochbehälter Haloch waren nicht leergelaufen. Wasserwerker Siegfried Auer im Untergeschoss des Hochbehälters, wo viele Rohre zusammenlaufen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Der Rohrbruch befand sich genau an einer Stelle, an der sich sowohl eine Abzweigung zum nahegelegenen landwirtschaftlichen Anwesen als auch zu einem Hydranten befindet. Dennoch konnten die Fachleute die Reparatur zügig beenden. Am späten Vormittag gegen 11.30 Uhr lief das Wasser nach einem Spülvorgang wieder problemlos und die tiefe Grube, die gegraben werden musste, konnte wieder zugeschüttet werden.

Nur wenige Häuser von der zwischenzeitlichen Wassersperrung betroffen

Wie Wassermeister Michal Schmid erklärte, waren nur wenige Häuser von der zwischenzeitlichen Wassersperrung betroffen und auch der Hochbehälter Haloch war noch relativ gut gefüllt, sodass die Einspeisung von Wasser aus dem Tiefbrunnen in Wittenhofen über ein Zwischenpumpwerk problemlos lief.

Im Vordergrund das Corpus Delicti: Die Abzweigung des Wasserrohrs, an dem der Rohrbruch entstanden ist. Im Hintergrund verschiedene Arbeiter, die die Schaden schnell behoben haben. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Im August des vergangenen Jahres hatte es in vielleicht 300 Metern Entfernung schon einmal einen Rohrbruch geben, der auch recht schnell behoben werden konnte. „Die Wasserleitungen in diesem Bereich sind sogenannte AZ-Leitungen und liegen hier schon seit Mitte der 1960er Jahre und sind deshalb reparaturanfällig. Sie sollen deshalb in den kommenden zwei oder drei Jahren erneuert werden“, sagte Schmid, der sich froh zeigte, dass der Schaden dank der guten Zusammenarbeit so schnell behoben werden konnte.