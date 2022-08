Die Bodenseeschiffsbetriebe können nicht mehr alle Anleger anlaufen und auf dem Rhein können Frachtschiffe nur noch zur Hälfte oder einem Drittel beladen werden: Hitzewellen und Trockenheit sorgen in der jüngsten Vergangenheit vermehrt für Probleme in vielen Bereichen. Doch auch schon früher gab es Perioden, in denen das Wasser knapp wurde. So seien die Jahre 1918 bis 1921 sehr trocken gewesen, wie einem Bericht von Franz Faitsch, dem aktuellen Vorstandsvorsitzenden der Wassergenossenschaft Lellwangen, zu entnehmen ist. Die Folge: In der landwirtschaftlich geprägten Ortschaft kam es immer wieder zu Engpässen bei der Wasserversorgung. Schließlich setzten sich die Mitglieder einer zuvor schon bestehenden Brunnengemeinschaft mit zahlreichen weiteren Interessenten unter dem Vorsitz von Raimund Böhmann zusammen, um eine Wassergenossenschaft ins Leben zu rufen. Nach dem Beschluss im Dezember 2021 folgte 1922 die Gründung. Dieses Jahr feiert die Wassergenossenschaft Lellwangen ihr 100-jähriges Bestehen.

Blick auf die Entwicklung

Bereits im Jahr vor der Gründung wurde eine Wasserleitung geplant, eine neue Quelle im Gewann Heuben gefasst und ein Hochbehälter im Gewann Schwanden gebaut. Pro Tag lieferte die Quelle 86 Kubikmeter Wasser, wovon 80 Einwohner und 140 Stück Vieh versorgt werden konnten. Die Baukosten betrugen rund 140 000 Mark und wurden von den Mitgliedern, der Schule, die angeschlossen wurde, und mit einem Kredit finanziert.

Da das Wasser 1949 nicht mehr ausreichte, wurde in etwa 600 Metern Entfernung eine weitere Quelle, die Großhardtquelle, erschlossen. 1962 musste die Heubenquelle wegen mangelhafter Wasserqualität geschlossen werden. Zehn Jahre später wurde die Fürstenquelle im Gewann Haldenholz gefasst. Es folgte der Bau eines neuen Hochbehälters, der auch mit einer Brandreserve ausgestattet wurde.

Die kleine Gemeinde Lellwangen in Deggenhausertal hat seit 100 Jahren eine Wassergenossenschaft, was in dieser Form in der Region einmalig ist. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Nach und nach wurde das gesamte Leitungsnetz in Lellwangen erneuert; sieben Hydranten wurden aufgestellt. Seit 1990 sind alle Häuser der Ortschaft an die Wasserversorgung angeschlossen. Seit dieser Zeit besteht auch ein Vertrag mit der Gemeinde Deggenhausertal, das überzählige Wasser zu heute drei Cent pro Kubikmeter abzugeben.

Im Jahr 1992 erfolgte eine Neufassung der Großhardtquelle, die Erneuerung der Quellschächte und der Zuleitung zum Hochbehälter für mehr als 100 000 Euro. Der Dorfbrunnen, der der Wassergenossenschaft gehört, wurde 1991 erneuert. Er hat eine eigene Quelle und dient der Notversorgung.

Die Versammlungen der Wassergenossenschaft seien immer Höhepunkte im Dorf gewesen und hätten den Zusammenhalt gestärkt, sagt Franz Faitsch. Der für den Bau des Dorfbrunnens ins Leben gerufene Brunnenausschuss sei eine der wesentlichen Grundlagen gewesen, die später zur Gründung der Bürgergemeinschaft Lellwangen führten.

Faitsch kündigt an: „Wir feiern unser Jubiläum am Sonntag, den 28 August ab 10 Uhr auf dem Dorfplatz in Lellwangen. Eingeladen sind alle Lellwanger plus Ehrengäste.“