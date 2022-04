von Evelyn Pfefferkon

Die Geschichte Jesu erlebbar machen und den Menschen einen Ort bieten, an dem sie über Gott und die Fragen des Lebens nachdenken können, diese Idee steckt hinter dem Auferstehungsweg, den Albert und Mechtild Scherer aus Unterhomberg auf die Beine gestellt haben. Es handelt sich dabei um eine 2,3 Kilometer lange Strecke, auf der sich Wanderer entlang 13 Stationen, passend zur Osterzeit, über die Auferstehungsgeschichte Jesu informieren können, erklärt Albert Scherer. Start- und Ausgangspunkt ist zwischen Unter- und Oberhomberg, wo ein Pfad in den Wald hineinführt und sich ein Parkplatz befindet. Ab Palmsonntag, 10. April bis zum Weißen Sonntag, 24. April, können Spaziergänger den Weg ablaufen. In diesen zwei Wochen sind die Stationen aufgebaut.

Deggenhausertal Musiker setzen Zeichen der Solidarität: Drei Kapellen engagieren sich bei Benefizkonzert Das könnte Sie auch interessieren

Mit seinem Projekt möchte Scherer dazu beitragen, dass die Menschen wieder einen stärkeren Bezug zu Gott erhalten. „Der Zuspruch zur Kirche sinkt und der Abstand der Menschen zum Glauben wird immer größer“, hat Scherer beobachtet. Wenn man die Menschen nicht mehr in den Gottesdienst bekomme, so könne vielleicht ein Spaziergang eine Alternative sein, um den Menschen den Glauben wieder näher zu bringen. Für das Ehepaar spielt dieser eine große Rolle im Leben, so Mechtild Scherer. „Die Menschen sollen zum Nachdenken angeregt werden und sich mit allen Fragen, die sie betreffen, auseinandersetzen.“

Sogar Musik ist dabei

Auf der Strecke erwartet die Wanderer zudem eine Besonderheit, verrät Albert Scherer. Bei einer der Stationen lässt sich ein Lied über eine selbst gebastelte Konstruktion abspielen und man kann auf einer Bank nehmen. „So können die Leute ihren Gedanken nachgehen und der Musik zu hören“, sagt Scherer. Außerdem hat er eine eigene Internetseite und Flyer erstellt, die in der Tourist-Info in Markdorf und im Deggenhausertal bei der Gemeindeverwaltung ausliegen.