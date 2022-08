Aus Bad Schwalbach in Hessen kommt Familie Berthold, die ihre Ferien auf dem Hummerhof in Harresheim im Deggenhausertal verbringt. „Vor vier Jahren haben wir das erste Mal unseren Urlaub in Kressbronn am Bodensee verbracht und jetzt hatte meine Frau im Internet das Deggenhausertal als Urlaubsdomizil entdeckt“, erzählt Felix Berthold.

Er findet es toll, „was man hier alles mit den Kindern machen kann“ und es sei auch schön mit den Tieren auf dem Hof. Die Landschaft empfindet er als sehr vielseitig, mit dem See in der Nähe, den Bergen und vielen Möglichkeiten zum Wandern. Besonders gut gefällt ihm die Alpensicht, die die Familie von ihrer Ferienwohnung aus genießen kann.

Willi Hummer vom Hummerhof in Harreheim im Deggenhausertal ist mit der Belegung seiner zwei Ferienwohnungen in diesem Jahr sehr zufrieden. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Die zehnjährige Charlotte klingt ähnlich begeistert: „Wir waren schon beim Schlosssee in Salem und im Ravensburger Spieleland. Und als es geregnet hat, waren wir im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen und haben uns die Meersburg angeschaut.“ Natürlich seien sie schon auf dem Affenberg gewesen und mit dem Schiff nach Konstanz gefahren.

Tags zuvor hätten sie sich mit einer Tante getroffen und seien gemeinsam auf den Pfänder gefahren. Anschließend ging es ins Freibad Aquamarin in Wasserburg. Auch im Naturbad in Hagnau sei es sehr schön gewesen. Charlotte betont: „Den fantastische Blick, den wir hier vom Balkon aus haben, hatten wir in Kressbronn nicht.“ Und Felix Berthold schließt: „Wenn die Kinder größer sind, kann man hier im Deggenhausertal auch wunderbar wandern.“

Weit weg von den Massen am See

Nach wie vor ein Touristenmagnet ist der Schaukelweg. Auch Familie Schlemsog aus Nürtingen ist hier unterwegs. Sie haben zwar ihr Feriendomizil in Lagenargen, aber Tochter Mareike sagt: „Wir sind den Schaukelweg früher schon mal gegangen und ich wollte ihn unbedingt jetzt noch einmal gehen.“

Die Schaukeln seien „cool“ und es gebe so viele unterschiedliche, das mache einfach einen Riesenspaß. Außerdem gebe es am See viel zu viele Touristen. „Am See muss man aufpassen, dass man nicht von Fahrrädern überfahren wird. Hier im Tal gibt es weit weniger Radfahrer und sie sind höflicher und freundlicher“, meint Mareike Schlemsog.

Veronika, Sylke, Jakob, Michael und Mareike Schlemsog genießen die Ruhe im Bodenseehinterland und freuen sich über die Vielseitigkeit des Schaukelwegs zwischen Roggenbeuren und Urnau. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Mit dem Fahrrad zurück vom Illmensee kommt Familie Bürner aus Ulm auf den Franzenhof der Familie Markhart in Azenweiler. Ulm sei ja nicht so weit und da komme man öfter mal an den See, erzählen sie. Deshalb hätten sie entschieden, erstmals im Bodenseehinterland Urlaub zu machen.

„Die Gegend hier ist ja so wunderschön und wir können schöne Fahrradtouren machen“, freut sich Nicole Bürner. Gerade seien sie am Illmensee mit dem Tretboot gefahren und hätten den schönen Spielplatz besucht, der besonders Tochter Sarah gefallen habe.

Nicole und Sascha Bürner mit der kleinen Sarah machen Ferien auf dem Franzenhof und sind gerade von einem Ausflug mit dem Fahrrad vom Illmensee zurückgekehrt. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Begeistert ist die Familie auch von dem tollen Ausblick vom Franzenhof auf den Bodensee und die Alpen. Sie seien froh, auch mal die Gegend etwas abseits des Bodensees kennenzulernen. Und Nicole Bürner schließt: „Auf dem Dorf ist alles viel persönlicher und alle Menschen, die man trifft, grüßen sehr freundlich.“

Susanne Markhart vom Franzenhof in Azenweiler im Deggenhausertal sieht die Belegung der Ferienwohnungen auf dem gleichen Stand wie vor der Pandemie. | Bild: Wolf-Dieter Guip