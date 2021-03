Mit einem kleinen Rucksack voller Bücher erklimmt Karin Ecker aus Deggenhausen die wenigen Stufen zur Mediothek in Wittenhofen. Per „Click and Collect“-Verfahren hat sie einen Termin vereinbart, um ihre gelesenen Bücher gegen neue Lektüre auszutauschen. Vor der Bibliothek, wo man sich auch per Klingel anmelden kann, warten schon die Mitarbeiterinnen Iris Adel und Gabi Jung, die die neue Bestellung in einen Korb sortiert haben, sodass die Übergabe der Medien kontaktlos erfolgen kann.

Online suchen, vor Ort abholen

„Ich finde es ganz toll, dass ich hier neue Bücher abholen kann. Zwar ist es schöner, wenn ich in der Mediothek stöbern kann, aber es ist eine gute Alternative“, freut sich Ecker. Unter dem Motto „Die Mediothek ist wieder für Sie da“ hat die Bücherei mit einem neuen, coronakonformen Konzept wieder geöffnet. Mit dem Programm Opac können Mediothek-Nutzer in einem Online-Katalog das Angebot durchsehen, nach speziellen Objekten und Büchern suchen, diese bestellen oder reservieren lassen und an einem vereinbarten Termin abholen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich ein Überraschungspaket zusammenstellen zu lassen. „Manch einer findet es gut, mal was anderes zu lesen. Man lässt sich dann vielleicht mal auf etwas ganz Anderes ein und lernt ein neues Genre kennen“, meint Gabi Jung.

„Wir sind froh, wieder für unsere Leser da sein zu können“

Nach einer Schulung zum neuen Programm wurde die Mediothek am 8. März unter den neuen Bedingungen wieder geöffnet. „Wir sind sehr froh, dass es mit dem neuen Programm so schnell und problemlos geklappt hat“, sagt Mediothek-Mitarbeiterin Iris Adel. In der ersten Woche sei es wegen der großen Nachfrage schon recht stressig gewesen, aber „es macht uns großen Spaß und wir sind froh, wieder für unsere Leser da sein zu können“. Während im Monat gewöhnlich 3000 oder mehr Ausleihen gezählt würden, seien es in den ersten acht Öffnungstagen unter den neuen Bedingungen fast 700 gewesen. Die Mitarbeiterinnen betonen aber, dass sie nur Menschen bedienen dürfen, die einen Termin haben.

Terminvereinbarung per Telefon unter 0 75 55/92 93 40, E-Mail an mediothek@deggenhausertal.de oder im Internet über den Online-Katalog: https://opac.winbiap.net/deggenhausertal