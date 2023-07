Die Arbeiten zur Sanierung der Lehenstraße, die nahe Deggenhausen zum Lehenhof hoch führt, gehen voran. Schon recht lange stand die Sanierung der Straße auf der Agenda der Gemeinde. Die rund 800 Meter lange Zufahrtsstraße befindet sich in einer Hanglage mit einem mittleren Gefälle von acht Prozent. Die Fahrbahn ist sehr schmal, sodass es beim Begegnungsverkehr, auch wegen instabiler Bankette, immer wieder zu schwierigen Situationen für Verkehrsteilnehmer kam. Um eine ausreichende Verbesserung der Verkehrssicherheit zu erreichen, werden Erweiterungen in den Kurvenbereichen vorgenommen, damit auch der Busverkehr problemlos möglich ist. Stellenweise wird der Straßenuntergrund ausgebessert, was eine deutliche Verbesserung der Straßenqualität bedeutet. Parallel zum und Straßenausbau wird auch die Entwässerung verbessert, um den Straßenunterbau trocken und frostfrei zu halten. Abschließend wird über die gesamte Länge ein Spritzbelag aufgebracht, der die vorhandene Asphaltfläche versiegelt. Die Straßenbau- und Entwässerungsarbeiten führt die Firma Beller aus Herbertingen zum Angebotspreis in Höhe von knapp 446.000 Euro aus und die Spritzbelagsarbeiten erledigt die Firma Hörmann aus Kempten für nahezu 30.000 Euro.