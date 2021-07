Deggenhausertal vor 1 Stunde

Spielerisch zum Seepferdchen-Schwimmabzeichen: Im Aquatal in Wittenhofen geben in diesem Sommer die Kinder den Ton an

Über den Sommer können Kinder in den Hallenbädern Aquatal in Wittenhofen und in Uhldingen-Mühlhofen Schwimmkurse und das Seepferdchen-Abzeichen machen. Die Kurse seien restlos ausgebucht: „Mehr als doppelt so viele Anmeldungen als freie Plätze haben wir für beide Bäder bekommen“, sagt Badleiter Uwe Hamann. Für die Erwachsenen bleiben beide Hallenbäder daher in diesem Sommer geschlossen.