Es dauert länger: „Der wesentliche Grund für die Verzögerung ist der viele Regen“, teilt Robert Schwarz, Pressesprecher im Landratsamt des Bodenseekreises, mit. Kurz vor Aufhebung der Vollsperrung seien Markierungsarbeiten im Gange und die Leitplanken würden montiert.

Zur Erinnerung: Im Juni hatte der SÜDKURIER berichtet, dass mit dem Bau des Kreisverkehrs bei Grünwangen, beim neuen Baugebiet „Im Espen II“, begonnen worden war. Vom Polier Uwe Kärger von der Tiefbaufirma Peter Gross aus Pfullendorf war seinerzeit bestätig worden, dass die Fertigstellung des Kreisverkehrs bis zum 6. August geplant sei. Parallel zu den Arbeiten am Kreisverkehr war vonseiten des Landratsamts beabsichtigt, ein Teilstück der Kreisstraße 7744 zwischen Autenweiler und Grünwangen auf einer Strecke von etwa 2,6 Kilometern zu sanieren; Trag- und Deckschicht sollten erneuert werden. Die Sanierung war für Juli geplant und sollte Ende Juli – zum Beginn der Sommerferien – abgeschlossen sein. Nachdem die abschließenden Arbeiten an der Kreisstraße etwas länger dauern, wird die Totalsperrung erst jetzt aufgehoben. Die Erstellung des Kreisverkehrs ist laut Gemeinde termingerecht zum 6. August abgeschlossen worden.

Im Deggenhausertal ist in naher Zukunft allerdings erneut mit einer Totalsperrung zu rechnen. Zur Sanierung des Schupelbachdurchlasses bei Urnau muss die Landesstraße 204 in der Ortsdurchfahrt von Urnau total gesperrt werden. Dazu erklärt Katrin Rochner, Pressesprecherin beim Regierungspräsidium Tübingen: „Der Baubeginn ist aktuell für den 30. August geplant. Die Dauer der Maßnahme ist, eine entsprechende Witterung vorausgesetzt, mit acht Wochen veranschlagt. Die Umleitung ist derzeit noch in Abstimmung. In der Kalenderwoche 34 werden wir eine Pressemitteilung zu dieser Baumaßnahme veröffentlichen, dort werden wir dann auch die detaillierte Umleitungsstrecke benennen.“