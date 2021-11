von Monika Weiß

In der Novembersitzung des Gemeinderates stand diese Gebühr jetzt auf dem Prüfstand. Gemeinderätin Elfriede von Ow Haag (CDU) hatte den Antrag gestellt, diese Gebühr zu streichen, damit sichergestellt sei, dass Kinder, deren Eltern diese nicht ohne Weiteres aufbringen können, dennoch betreut werden. „Es sollte nicht sein, dass auch nur ein Kind deshalb nicht betreut werden kann“, forderte sie.

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt, da in einem solchen Fall auch Lösungen über das Sozialamt denkbar wären. Damit Eltern ihre Kinder also vor Schulbeginn schon um 7.15 Uhr in die Schule bringen können und diese dann an den fünf Werktagen auch betreut werden, erhebt die Gemeinde weiterhin eine Gebühr von 30 Euro monatlich. Für das zweite Kind beträgt sie 15 Euro, das dritte bleibt weiterhin kostenfrei, ebenfalls die Mittags- und Nachmittagsbetreuung bis 15.20 Uhr.

Um den Eltern eine gewisse Flexibilität zu bieten, schlug die Gemeinde vor, dass die Kinder künftig auch an einzelnen Wochentagen betreut werden können. Diesem Beschluss wurde mehrheitlich zugestimmt. Für das erste Kind wird damit eine Gebühr von 6 Euro pro Tag und Monat fällig (bei zwei Tagen pro Woche also 12 Euro pro Tag und Monat). Für das zweite Kind 3 Euro und die Betreuung für ein drittes Kind ist auch dann kostenfrei.

Allerdings müssen Eltern die Betreuungszeiten in jedem Fall für ein Schulhalbjahr vorab fix festlegen. Diese können nicht wöchentlich geändert werden, sagte der Leiter des Ordnungsamtes, Simon Günter.

Gemeinde im Vergleich sehr familienfreundlich

Die Gemeinde Deggenhausertal sei im Vergleich mit anderen Kommunen in der Umgebung mit 30 Euro monatlich als sehr familienfreundlich einzustufen, beteuerte er. Ein Vergleich machte deutlich, dass in anderen Gemeinden im Bodenseekreis der monatliche Betreuungsbeitrag zwischen 100 und auch mal gut 300 Euro liegt.

Im Moment befinde sich das Grundschulwesen sehr stark im Wandel. Voraussichtlich müssten ab 2026 ohnehin alle Grundschulen als Ganztagesschule mit der entsprechenden Ganztagsbetreuung angeboten werden. Diese müsse dann auch von der Kommune getragen werden, stellte Günter in Aussicht.