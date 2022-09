Markdorf – Mit einem Mix aus Bewegung und Entspannung läutet die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee die Apfelwochen ein: Am Samstag 17. September, lädt sie erneut zum Apfelradltag ein. Ab 12 Uhr kann man sich auf die Strecke rund um den Gehrenberg begeben und sich an den acht Stationen entlang des Wegs stärken, Musik genießen, eine Hofführung mitmachen und die Kinder toben lassen.

Das Hauptaugenmerk liegt 2022 auf der neuen Schleife, sagt Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft. Fünf der Haltepunkte mit Angeboten sind dort. Die etwa 12 Kilometer lange Route führt über Bermatingen, Ahausen, Ittendorf, mit einem Abstecher nach Wirrensegel und über den Stüble-Hof wieder nach Markdorf.

„Natürlich ist es jedem überlassen, die ganze Route von knapp 42 Kilometern zu fahren. Interessierte können nach Anmeldung auch bei den zwei geführten Radtouren mitmachen“, so Sylvia Westermann: E-Biker starten die Genusstour mit Mathias Eggert rund um den Gehrenberg mit Einkehr um 12.30 Uhr am Obsthof Steffelin in Ittendorf. Selbstverständlich dürfen auch Radler ohne elektrische Unterstützung daran teilnehmen. Ansgar Oker bietet den Gehrotrail für Anfänger und Mountainbiker (MTB) an: Treffpunkt ist hier um 13 Uhr am Marktplatz. Mit einem weiteren erfahrenen MTB-ler nimmt er die Einsteiger mit auf den Trail. Rund 500 bis 600 Höhenmeter werden dabei überwunden.

Auf den Höfen erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Angebot, bei dem der Apfel immer eine Rolle spielt. Die Höfe sind bis 17/18 Uhr anfahrbar; der Stotz-Hof schließt gegen 21 Uhr.

Die Teilnehmer

und ihre Angebote :

Cider-Lounge: Stotz-Hof Wirrensegel: Cider-Tasting, Hofführungen, Food vom 1881 Catering Ravensburg, Musik: DJ Chen & Marc Spieler.

Mock-Hock: Stüble-Hof Markdorf: Strohhüpfburg, Tiere, Hof-Eis, Apfel-Curry-Suppe. Musik von „LakeConcept“.

Apfel-Zeit: Obst- und Ferienhof Steffelin, Ittendorf: Hofführungen, Obstkistlefahrt, Kaffee und Kuchen, Dinnele, Musik von Band Seefeuer.

Radl-Rast: Wirtshof Markdorf: Apfelkuchen, Dinnele und Pizza aus dem Hofladen, Indoor-Spielscheuer für Kinder. Musik von Thomas Drach.

Gasthaus Fuchstobel, Deggenhausertal: Schwäbisch-badisches Powerfood und Musik von den „Original Stehgreifler“ aus Ahausen. Gasthaus Frieden, Ahausen: Wurstsalat mit Radler. Obsthof Sträßle, Ahausen: Apfeltankstelle und Süßmost. Eiswagen Conte, Ahausen Rathauswiese: Eis und Crepes. Obsthof Bischof, Oberteuringen: Apfelversuchsstation, Likörverkostung. Rimpertweiler Hof: Knackige Bio-Bratwurst mit Apfel, gebraten von Frank Beccara vom „Knuperhäusle“ Markdorf.

