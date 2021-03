Deggenhausertal vor 2 Stunden

Schäden an Friedhofsmauer in Roggenbeuren: Sanierung wird teuer

Die Friedhofsmauer bei der Kirche St. Verena in Roggenbeuren weist Schäden auf. Das ist schon seit einigen Jahren deutlich sichtbar. Nun wird eine Sanierung unumgänglich. In seiner jüngsten Sitzung entschied der Gemeinderat, das Architekturbüro Ahrens in Immenstaad zu Kosten in Höhe von rund 9000 Euro mit der Ausschreibung und Bauüberwachung der erforderlichen Maßnahme zu beauftragen.