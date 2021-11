Deggenhausertal vor 3 Stunden

Riesenandrang in Wittenhofen: Impfwillige warten stundenlang auf die Spritze

Das Angebot von der Gemeinde Deggenhausertal und der Mobilen Impfstation kam bestens an: Zwischen 430 und 450 Menschen wurden gegen das Coronavirus geimpft, als am Dienstag das mobile Impfteam Station in Wittenhofen machte. Fünf Stunden länger als geplant, bis 20 Uhr, kamen Mediziner und Helfer der immensen Nachfrage nach.