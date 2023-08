Der Wohnungsbau in Deutschland hinkt weit hinter den ebenso ehrgeizigen wie notwendigen Zielen hinterher. Gründe: Inflationsängste, Zinsanstieg für Baudarlehen, rasant gestiegene Baukosten, undurchsichtiger Vorschriftendschungel und nicht zuletzt der Streit um das Heizungsgesetz sowie das Wärmepumpendrama lassen viele vor dem Hausbau zurückschrecken. Gerade in der bevorzugten, attraktiven Bodenseeregion sind zudem Bauplätze in vielen Orten knapp. Anders in der Gemeinde Deggenhausertal, hier gibt es durchaus noch Flächen, private und gemeindliche Baugebiete.

Der SÜDKURIER hat mit Hauptamtsleiter Peter Nothelfer über die derzeitige Situation gesprochen. In jüngerer Zeit waren die von der Gemeinde erschlossenen Baugebiete „Mühlenweg“ in Deggenhausen und „Haldenweg“ in Wittenhofen erschlossen und bebaut worden. „Im Mühlenweg sind 15 Einfamilienhäuser entstanden und im Haldenweg sind elf von zwölf Bauplätzen bereits bebaut“, sagt Nothelfer.

Im Baugebiet „Im Espen II“ in Grünwangen sind elf von 20 geplanten Bauplätzen für Einfamilienhäuser zu Quadratmeterpreisen zwischen 250 und 280 Euro verkauft und zahlreiche Häuser fertiggestellt beziehungsweise im Bau. „Nach Entscheidung durch den Gemeinderat werden die verbleibenden Bauplätze im Jahr 2024 oder 2025 ausgeschrieben, wobei der Rat gegebenenfalls auch noch über die Quadratmeterpreise entscheiden muss“, erklärt der Hauptamtsleiter. Parallel der Landesstraße ist auf einer Fläche von etwa 4000 Quadratmetern der Bau von Mehrfamilien- und so genannten Kettenhäusern geplant. Die Baugenehmigung für drei Gebäude mit 17 Wohneinheiten der Firma Löffler wurde kürzlich erteilt. Für ein weiteres Grundstück gibt es noch keinen Käufer.

Im Baugebiet „Im Hasengrund II“ in Urnau sind vier von acht Bauplätzen für Einfamilienhäuser bereits verkauft, es herrscht rege Bautätigkeit. Dort hat der Preis pro Quadratmeter 275 Euro betragen. Wann die übrigen Bauplätze ausgeschrieben werden, 2024 oder 2025, und gegebenenfalls zu welchen Quadratmeterpreisen, wird noch vom Gemeinderat entschieden. Um gemeindliche Baugebiete für mögliche Bedarfe vorzuhalten, hatte der Gemeinderat – auch unter gewissen Vorbehalten – entschieden, zwei Areale in Limpach für die Bebauung nach Paragraf 13b Baugesetzbuch (BauGB) – Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde im beschleunigten Verfahren, also ohne Umweltprüfung – in Angriff zu nehmen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat im Juli 2023 entschieden, dass Paragraf 13b BauGB mit Unionsrecht unvereinbar ist, was zur Folge haben wird, dass die Erstellung eines Bebauungsplans für die beiden Gebiete in Limpach nun wohl nicht im beschleunigten Verfahren möglich ist. Der Hauptamtsleiter: „Die beiden Baugebiete müssen nun wohl nach dem regulären Verfahren nach Paragraf 13 beziehungsweise Paragraf 13a BauGB abgewickelt werden.“

Daneben gibt es auch von privaten Investoren Bautätigkeiten. So entstehen derzeit in Untersiggingen drei Gebäude mit jeweils zehn Wohneinheiten. Schon längere Zeit auf Eis liegt die Planung eines privaten Investors auf dem Grundstück des ehemaligen Campingplatzes in Obersiggingen: Fünf Doppelhäuser, drei Mehrfamilienhäuser und drei Tiny-Häuser sollen errichtet werden.