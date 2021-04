Deggenhausertal vor 34 Minuten

Räte lehnen Bauantrag für Mehrfamilienhaus ab

Die Gemeinderäte stimmten dem Abbruch eines bestehenden Gebäudes in Limpach zu, lehnten jedoch den Bauantrag zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohnungen an gleicher Stelle bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung ab. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass sich das Bauvorhaben nicht in die nähere Umgebung einfüge und die Erschließung nicht gesichert sei.