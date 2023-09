Die neue Radservice-Station beim Rathaus in Wittenhofen wurde von Bürgermeister Fabian Meschenmoser offiziell seiner Bestimmung übergeben. „Ich bin dem Land Baden-Württemberg sehr dankbar, dass wir im Rahmen des Förderprogramms Radkultur den Rad-Service-Punkt erhalten haben“, sagt Meschenmoser. Die Koordination erfolgte durch das Landratsamt und der Bauhof kümmerte sich um den Aufbau.

Im Deggenhausertal sind vermehrt Einheimische und Feriengäste mit dem Fahrrad unterwegs. Ärgerlich wird es, wenn die Luft am Rad zu wünschen übrig lässt oder ein kleiner Defekt den Fahrspaß vermiest. Um dem vorzubeugen beziehungsweise unkompliziert Abhilfe zu schaffen, wurde vor dem Rathaus ein Rad-Service-Punkt eingerichtet. Dort ist es möglich, einen kurzen Sicherheitscheck oder kleine Reparaturen schnell und unkompliziert durchzuführen. Ob nun eine Schraube festzuziehen ist, der Sattel neu eingestellt werden muss oder die Reifen etwas Luft benötigen, dafür ist der Rad-Service-Punkt unter anderem mit verschiedenen Schraubendrehern und -schlüsseln, einem Inbusschlüssel-Set und einer Luftpumpe ausgestattet. Der Bodenseekreis möchte mit den Kommunen das Angebot der Rad-Service-Punkte erweitern und damit ein sichtbares Zeichen der Radverkehrsförderung setzen.

Auch in Bermatingen wurde jüngst in Zusammenarbeit mit dem Bodenseekreis und teilweise gefördert durch die Initiative Radkultur des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg die Rad-Service-Station am Ato-Platz eingeweiht. Direkt am Radweg gelegen können dort kleinere Reparaturen vorgenommen werden, wie die Verwaltung mitteilt. An der fest verschraubten Metallsäule befinden sich verschiedene Werkzeuge. Das Rad kann zur leichteren Reparatur an der Säule aufgehängt werden. Der kleine Platz mit Bank bietet sich zudem für eine Pause an.

Überblick über die einzelnen Rad-Service-Punkte: http://www.karte.radkultur-bw.de