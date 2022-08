Der Kindergartenbedarfsplan für die gemeindlichen Kindergärten in Deggenhausertal für die Jahre 2022/23 sowie des freien Trägers des Waldorfkindergartens wurde durch den Gemeinderat in jüngster Sitzung genehmigt.

Grundsätzlich soll, so die Auffassung der Spitzenverbände und des Landes, durch Elternbeiträge ein Kostendeckungsgrad von circa 20 Prozent angestrebt werden. Der tatsächliche Deckungsgrad in Deggenhausertal liege derzeit aber nur bei etwa 13 Prozent. „Eine gute Betreuung kostet Geld und es kann nicht alles über die Gebühren refinanziert werden“, so Bürgermeister Fabian Meschenmoser. Für das Kindergartenjahr 2022/23 wird die von den Spitzenverbänden empfohlene Erhöhung der Kindergartengebühren um 3,9 Prozent im Tal übernommen.

Deggenhausen hat noch zehn Reserveplätze

In den Jahren 2022/2023 sind die Kindergärten Limpach und Untersiggingen komplett ausgebucht. In Deggenhausen können noch zehn Reserveplätze nachgewiesen werden. „Allerdings könnten in relativ überschaubaren Rahmen weitere Plätze geschaffen werden beziehungsweise sind wir bereits in den vorausschauenden Planungen“, so der Bürgermeister. Unter Berücksichtigung der Belegungszahlen seien grundsätzlich alle Neuaufnahmen bis Ende August 2023 sichergestellt.

Nachfrage nach Betreuungsplätzen wird nicht sinken

Längerfristige Planungen seien nicht möglich. Aufgrund der baulichen Entwicklung in der Gemeinde sei aber davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen nicht geringer werden wird. Somit beschäftigt sich die Gemeinde schon recht früh mit möglichen Ausbaumöglichkeiten oder alternativen Betreuungsformen.

Im Kindergarten Untersiggingen gibt es die Option, vier weitere Betreuungsplätze zu schaffen. Hierfür ist allerdings eine kleine Baumaßnahme im Sanitärbereich erforderlich. Außerdem wird laut Meschenmoser derzeit die Möglichkeit der Inbetriebnahme einer Naturgruppe auf Frühjahr/Sommer 2023 geprüft, die dem Kindergarten Limpach angegliedert werden soll.

Naturgruppe soll dem Kindergarten Limpach angegliedert werden

„Die Begebenheiten in Limpach, wie die Entfernung zum Wald und die Nähe zum Kindergarten sowie die Platzverhältnisse und Synergien mit Personal und Toiletten, sind am geeignetsten“, so Fabian Meschenmoser. Der freie Waldorfkindergarten ist weiterhin in Untersiggingen untergebracht. Es gibt bereits erste Gespräche, wie ein Weiterbetrieb aussehen könnte. Der Wunsch nach einem Neubau sei immer noch da, allerdings noch keine zeitliche Komponente fixiert.